Messi se lesiona a uma semana da retomada do Espanhol e preocupa o Barcelona

O Barcelona corre o risco de ficar sem o craque argentino Lionel Messi na retomada do Campeonato Espanhol na próxima semana. O atacante sofreu uma contratura no quadríceps da coxa direita na última terça-feira e deu início a trabalhos específicos de recuperação, ficando de fora dos treinamentos nos dois dias seguintes. Nesta sexta, o clube espanhol afirmou em nota oficial que a previsão é que ele esteja de volta aos trabalhos com o resto do elenco nos próximos dias.

No comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira, o Barcelona informa que Messi fez uma sessão individual na academia do centro de treinamento que teve como objetivo "evitar riscos, já que faltam oito dias para o primeiro compromisso na Liga".

O Barcelona é o atual líder do Campeonato Espanhol, com 58 pontos. O primeiro jogo na retomada da competição, pela 28.ª rodada, será no próximo dia 13 contra o Mallorca, fora de casa. A competição retorna na próxima quinta-feira com o clássico da cidade de Sevilha entre Sevilla e Betis.

O problema muscular de Messi foi relevado pela imprensa espanhola na última quarta-feira, dia em que o argentino já não havia treinado normalmente com o restante do elenco. Ele passou por exames médicos que constataram uma microruptura muscular na coxa direita.