Messi, Neymar e Suárez marcam, Barcelona goleia Villarreal e pressiona Real

Com ótimas atuações de Messi, Neymar e Suárez, o Barcelona goleou o Villarreal por 4 a 1 neste sábado, no Camp Nou, pela antepenúltima rodada do Campeonato Espanhol. O argentino marcou duas vezes (com direito a um pênalti cobrado com uma "cavadinha"), enquanto o brasileiro e o uruguaio fizeram um gol cada.

Com os quatro gols, o trio MSN ultrapassou a marca centenária na temporada. Juntos, eles agora têm 101 gols. O setor ofensivo em sintonia levou o time catalão aos 84 pontos, três a mais do que o Real Madrid, que joga ainda neste sábado contra o Granada, vice-lanterna, fora de casa. O Villarreal continua com 63 pontos e vê a quinta colocação ameaçada. O Athletic Bilbao está em sexto com 62 e neste domingo visita o Alavés.

O Barcelona começou melhor e abriu o placar aos 20 minutos em uma jogada que teve a presença dos três atacantes. Suárez avançou pela direita e tocou para Messi. O argentino ajeitou e tentou bater para o gol, a bola desviou na zaga e sobrou para Neymar tocar na saída do goleiro: 1 a 0.

Dez minutos depois, o time catalão levou um susto. Bakambu recebeu lançamento de Soldado, ganhou de Piqué na velocidade, invadiu a área e bateu no canto de Ter Stegen para igualar o marcador.

Mas o Barcelona estava melhor na partida e conseguiu descer para o vestiário na frente do marcador. No último minuto da etapa inicial, Messi passou pela marcação e arriscou de fora da área. A bola desviou na zaga e enganou o goleiro Andrés Fernández.

No segundo tempo, o Villarreal precisou sair para o jogo e o Barcelona ampliou o placar em um rápido contra-ataque. Sergi Roberto avançou e tocou na área para Luis Suárez. O uruguaio cortou Álvaro González e chutou para fazer o terceiro.

Para fechar o marcador, mais uma jogada com a participação do trio. Neymar recebeu na linha de fundo, deixou Mario Gaspar para trás e cruzou na área. Suárez bateu cruzado e a bola bateu no braço de Jaume Costa: pênalti. Messi cobrou com cavadinha para deslocar o goleiro e sacramentar a vitória de goleada.

O Barcelona volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Las Palmas, fora de casa, pela penúltima rodada do Espanhol. No mesmo dia, o Villarreal receberá o Deportivo La Coruña.

