Messi não marca, mas Barcelona goleia o Villarreal e ainda sonha com o título

Messi não fez nenhum gol, mas o Barcelona goleou o Villarreal, neste domingo, no Estádio El Madrigal, por 4 a 1, em duelo válido pela 34.ª rodada do Campeonato Espanhol. Apesar do resultado expressivo, os jogadores da equipe catalã festejaram pouco, pois, a quatro rodadas do final da competição, a vantagem do Real Madrid na liderança é de quatro pontos (77 a 73).

Em ritmo forte desde o início, o Barcelona abriu o placar logo aos três minutos. Jordi Alba fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Griezmann. O zagueiro Pau Torres se antecipou e fez contra.

Um pouco desatento no setor defensivo, o Barcelona sofreu o empate aos 14 minutos. Gerard Moreno aproveitou rebote do goleiro Ter Stegen e fez o gol do time da casa, que acordou os visitantes.

Aos 20, Luis Suárez acertou um lindo chute no ângulo superior esquerdo de Asenjo e fez 2 a 1. Mas o melhor estava reservado para o último lance do primeiro tempo, quando Messi fez ótima assistência de calcanhar para Griezmann. O francês bateu com elegância para encobrir o goleiro rival e mostrar aos diretores do clube que merece continuar no elenco.

Na segunda etapa, em ritmo reduzido, o Barcelona teve um gol de Messi anulado pelo VAR e só foi fazer o quarto gol aos 41 minutos, em jogada individual do jovem talentoso Ansu Fati.

OUTROS JOGOS - No duelo dos desesperados, o Leganés empurrou o Espanyol ainda mais para a segunda divisão, ao vencer por 1 a 0. Os vencedores estão em 19.º lugar, com 28 pontos, quatro à frente do lanterna do campeonato.

Já Osasuna (11.º e 45 pontos) empatou, em casa, sem gols, com o Getafe (6.º, com 53 pontos).