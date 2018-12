Messi marca, líder Barça bate o Celta e volta a abrir 3 pontos para o Atlético

O Barcelona não deu chance para o azar, venceu mais uma vez neste sábado e manteve os três pontos de vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. A equipe recebeu o Celta de Vigo no Camp Nou, pela 17.ª rodada, e contou com gol de Lionel Messi para bater o adversário por 2 a 0.

O resultado recolocou o Barcelona três pontos à frente do Atlético de Madrid - 37 a 34 -, vice-líder que venceu o Espanyol mais cedo neste sábado. Por outro lado, o Celta perdeu a chance de se aproximar da zona de classificação para os torneios europeus e parou em décimo, com 21 pontos.

Sabedor do resultado do Atlético, o Barça entrou em campo disposto a manter a distância na liderança e não demorou para abrir o placar. Aos nove minutos, Messi abriu na esquerda para Alba, recebeu de novo na área e bateu em cima do goleiro. Dembélé aproveitou a sobra e tocou para o gol vazio.

O gol não diminuiu o ímpeto do Barça, que quase marcou o segundo aos 20, com Alba. Suárez, aos 30, e Messi, aos 40, também desperdiçaram boas chances e mostraram que o segundo gol era questão de tempo.

E não demorou para que o time catalão ampliasse a vantagem. Aos 44 minutos, em rápido contra-ataque, Alba recebeu pela esquerda e deu ótimo lançamento para Messi, que dominou e mostrou tranquilidade para tirar do goleiro.

Com o placar construído, o Barcelona diminuiu o ritmo na etapa final e impediu as chegadas do Celta, que teve apenas uma chance de marcar o gol de honra. Aos 34 minutos, Ter Stegen foi exigido após cruzamento para a área catalã.

Com a pausa no Campeonato Espanhol para a virada do ano, o Barcelona só volta a campo no dia 6 de janeiro, quando visita o Getafe pela competição. No dia seguinte, o Celta de Vigo recebe o Athletic Bilbao.