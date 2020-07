Messi faz dois e Barcelona se despede do Espanhol com goleada sobre o Alavés

O Barcelona fechou sua participação no torneio nacional em segundo lugar, com 82 pontos - (Foto: Divulgação)

Após ver o arquirrival Real Madrid levantar o troféu do Campeonato Espanhol na rodada anterior, o Barcelona entrou em campo neste domingo sem pretensões no jogo de encerramento da sua participação na competição. Sem muita pressão, o time catalão jogou bem e se despediu com goleada por 5 a 0 sobre o Alavés, fora de casa.

O Barcelona fechou sua participação no torneio nacional em segundo lugar, com 82 pontos, a quatro do campeão Real Madrid, que ainda entra em campo neste domingo. Já o Alavés, que escapara definitivamente do risco de rebaixamento na rodada anterior, terminou com 39 pontos.

Se as equipes já não tinham o que almejar no duelo, a partida foi importante individualmente para Lionel Messi ampliar seus números no campeonato. O craque argentino anotou dois gols e contribuiu com uma assistência, sendo decisivo no passeio por 5 a 0. Ansu Fati, Luis Suárez e Nelson Semedo anotaram os outros tentos do triunfo.

Messi terminou o Espanhol com 25 gols, muito perto de ser confirmado como artilheiro - o francês Benzema tem 21 e ainda entra em campo com o Real. Se sua artilharia for mantida, o argentino se tornará o primeiro jogador a terminar como goleador da liga espanhola em sete temporadas diferentes. Além disso, o camisa 10 do Barcelona também lidera o ranking de assistências, com 21, recorde na história do torneio.

Após o jogo, Messi adotou um discurso diferente ao da partida anterior. Na ocasião, desabafou em relação ao desempenho do time no revés por 2 a 1 para o Osasuna em casa depois de ver o Real Madrid levantar a taça.

"Hoje as coisas foram diferentes", disse o craque argentino. "A equipe mostrou melhor atitude e comprometimento. Foi um passo importante para nós, olhando para o que resta na temporada".

Sem jogos nos próximos dias, os jogadores do Barcelona terão um período de folga e depois passam a se concentrar no duelo contra o Napoli, no Camp Nou, em 8 de agosto, a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, torneio que é a única chance de título para a equipe na temporada. Como o primeiro confronto, na Itália, terminou empatado em 1 a 1, uma vitória classifica o time à fase seguinte.