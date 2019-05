Mesmo traumatizado, Grêmio bate Universidad Católica sem sustos e avança

O trauma pela derrota para o Fluminense, por 5 a 4, domingo passado, pelo Campeonato Brasileiro não atrapalhou o Grêmio para alcançar o objetivo de conquistar a vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores, ao derrotar a Universidad Católica, nesta quarta-feira à noite, por 2 a 0, na sua arena, em Porto Alegre.

Com a terceira vitória consecutiva na Libertadores, o time gaúcho afastou a desconfiança terminou em segundo lugar no Grupo H, com dez pontos, dois atrás do líder Libertad, que perdeu para o Rosario Central, na Argentina, por 2 a 1. A Católica ficou com sete, na terceira posição, que lhe garantiu na sequência da Copa Sul-Americana.

O Grêmio começou muito mal a partida. Lento, sem inspiração, pouco criativo, o time de Renato Gaúcho deu espaços para a Universidad Católica se aventurar no ataque. Logo aos seis minutos, Kannemann demonstrou todo o nervosismo gremista, ao dar um pisão em Riascos. A atitude lhe rendeu um cartão amarelo.

Renato estava irrequieto ao lado do gramado e se irritou quando Everton, aos 18 minutos, finalizou fraco para a defesa fácil de Dituro. O treinador queria que o atacante tocasse mais a bola e esperasse os companheiros chegarem na área chilena.

Mas nada melhor do que um gol para mudar o panorama de uma partida. Um lançamento muito longo de Michel encontrou Alisson, que, na corrida, ganhou da zaga da Universidad Católica, e bateu de pé esquerdo para abrir o placar, aos 22 minutos.

A vantagem trouxe tranquilidade ao Grêmio, que se posicionou melhor no gramado e passou a atacar com segurança, sem dar chance de contra-ataques para o adversário, que teve apoio de um bom número de torcedores presentes no seu estádio.

Mais calmo, Kannemann foi ao ataque e quase fez de cabeça o segundo gol. Já a Católica, mesmo sem merecer, quase obteve o empate, aos 35 minutos. Após cobrança de falta, Paulo Victor, que ainda não tinha participado da partida, saiu mal do gol e propiciou rebote para Pinares, mas o meia errou o alvo por pouco.

Em ritmo de treino, o Grêmio buscou o segundo gol nos minutos finais da primeira etapa. Jean Pyerre, na melhor oportunidade, forçou boa defesa de Dituro. Everton e Maicon também fizeram o goleiro trabalhar. No último lance dos primeiros 45 minutos, Cornejo chutou e Alisson no gramado, levou cartão amarelo e causou um pequeno entrevero, logo contornado pelo juiz.

A Católica voltou para o segundo tempo sem o ímpeto de um time que precisava virar o placar para conseguir a classificação. O Grêmio percebeu, segurou a bola e conseguiu manter o adversário, passivo, em seu campo.

Burocrático, o Grêmio só foi chegar ao gol do rival aos 17 minutos, com Everton, mas Dituro fez boa defesa. Quando apertou o ritmo, ampliou o placar. Leonardo Gomes roubou uma bola na saída de bola chilena e cruzou para Thaciano, livre, fazer 2 a 0, aos 31 minutos.

Com o resultado definido, o Grêmio passou a tocar a bola e os chilenos se irritaram e passaram a distribuir pontapés. E também conseguiram a primeira boa finalização, apenas aos 47 minutos, com Puch.

O adversário do Grêmio nas oitavas de final da Libertadores será definido na segunda-feira, através de sorteio. Antes, no sábado, visitará o Corinthians pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 0 UNIVERSIDAD CATÓLICA

GRÊMIO - Paulo Victor; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez (Juninho Capixaba); Michel, Maicon (Luan), Jean Pyerre (Thaciano) e Alisson; André e Everton. Técnico: Renato Gaúcho.

UNIVERSIDAD CATÓLICA - Dituro; Magnasco (Lobos), Kuscevic, Lanaro e Cornejo; Fuentes (Buonanotte), Aued, Pinares e Fuenzalida; Riascos (Sáez) e Puch. Técnico: Gustavo Quinteros.

GOLS - Alisson aos 22 minutos do primeiro tempo. Thaciano aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Nestor Pitana (Fifa/Argentina).

CARTÕES AMARELOS - Kannemann, Cornejo, Fuentes, Lanaro.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre.