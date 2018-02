Mesmo sem anúncio oficial, Valdívia já treina no CT do São Paulo

Provável sexto reforço do São Paulo para a temporada 2018, o meia-atacante Valdívia esteve no Centro de Treinamento tricolor, na Barra Funda, nesta terça-feira, e fez trabalhos na academia. O jogador espera detalhes de documentação para assinar o contrato e ser anunciado oficialmente pelo clube.

A expectativa é de que o São Paulo confirme a contratação ainda nesta terça. Valdívia deve assinar contrato de um ano com o clube do Morumbi. Ele atuará emprestado pelo Internacional, depois de defender o Atlético-MG na última temporada.

Valdívia não jogará contra o Bragantino neste quarta, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, mas há possibilidade de que ele acompanhe o grupo no jogo no estádio do Morumbi, a depender da situação contratual com o novo clube. Uma possível data de estreia é na rodada seguinte, no jogo contra o Ituano, fora de casa.

Se confirmada, a contratação de Valdívia deve ser a última do time tricolor neste início temporada. A diretoria está satisfeita com o número e perfil de atletas contratados. Já chegaram no São Paulo: Jean, Anderson Martins, Diego Souza, Nenê e Tréllez.