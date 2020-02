Mercedes revela pintura do novo carro e assegura permanência na Fórmula 1

Quatro dias antes do lançamento oficial do seu carro para a temporada de 2020 da Fórmula 1, a Mercedes aproveitou o anúncio de um novo acordo de patrocínio, com a Ineos, para apresentar a pintura do seu bólido, que possui detalhes em bordô, e refutar os boatos de que pode deixar o grid da principal categoria do automobilismo mundial.

"Estamos nisso a longo prazo. A F1 fornece uma excelente plataforma de marketing para a nossa marca. É isso que fazemos, construímos carros de corrida e carros de rua. A Fórmula 1 é a plataforma ápice para a tecnologia híbrida, algo que não é comunicado o suficiente porque foi discutido no início da era híbrida. É algo que devemos enfatizar mais", disse Toto Wolff, chefe da equipe.

O dirigente admitiu que a Mercedes está em conversações com os gestores da Fórmula 1 sobre o futuro da categoria, mas destacou que o anúncio do patrocínio nesta segunda-feira confirma o compromisso da equipe alemã com o campeonato.

"Gostamos da plataforma, mas, ao mesmo tempo, estamos negociando com os detentores dos direitos e as coisas precisam ser resolvidas. Mas a parceria (com a Ineos) é algo que indica nosso desejo de continuar nossa bem-sucedida jornada na Fórmula 1", afirmou.

Wolff também atacou os órgãos de imprensa que publicaram que a Mercedes teria uma reunião com a Daimler nesta quarta-feira para decidir sobre a sua permanência ou saída da Fórmula 1.

"Sempre me surpreendo que haja algum lunático por aí que escreva algo em um site e seja levado a sério", afirmou. "Com tudo o que fazemos, temos que questionar se é a atividade certa. Hoje, como a Daimler, vemos as vantagens que a Fórmula 1 como plataforma de marketing nos oferece e em termos de dados. Essa é a condição subjacente à qual estamos fazendo isso. A Fórmula 1 é um dos maiores retornos dos investimento que fazemos", acrescentou.

A presença do bordô no carro da Mercedes se deve ao acordo fechado com a Ineos, empresa de produtos químicos, estando presente na entrada de ar que está localizada na parte de cima do cockpit e também nos lados da asa dianteira. Mas o restante da pintura é praticamente igual à de 2019, com predominância da cor prata, com os detalhes em cinza e azul-turquesa.

Embora tenha exibido a pintura que usará em 2020, a Mercedes só apresentará o carro para a temporada da Fórmula 1, com os novos detalhes aerodinâmicos, nesta sexta-feira. E o bólido irá pela primeira vez à pista no dia 19, no início dos testes coletivos da pré-temporada, em Barcelona.

O novo campeonato da Fórmula 1 terá início com o GP da Austrália, no dia 15 de março, em Melbourne. A dupla de pilotos da Mercedes continuará sendo composta pelo britânico Lewis Hamilton e pelo finlandês Valtteri Bottas.