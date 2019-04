Mercedes-Benz Challenge: bicampeão Fernando Jr. e Simão são os nomes da etapa de Campo Grande

Ao contrário do que aconteceu no sábado, quando a chuva caiu forte durante a classificação, a segunda etapa do ano foi disputada com pista seca e os pilotos puderam cravar o pé no fundo do acelerador sem dó - Foto: Divulgação

O bicampeão Fernando Jr. e Claudio Simão foram os grandes nomes do domingo no Mercedes-Benz Challenge. Tanto Jr. quanto Simão venceram duplamente em suas categorias - CLA AMG Cup e C250 Cup -, terminando na frente tanto na divisão principal quanto na classe Master.

Ao contrário do que aconteceu no sábado, quando a chuva caiu forte durante a classificação, a segunda etapa do ano foi disputada com pista seca e os pilotos puderam cravar o pé no fundo do acelerador sem dó.

Logo na largada, o pole position, Felipe Tozzo, mesmo muito pressionado por Fernando, conseguiu segurar a ponta, com Adriano Rabelo e Betão Fonseca disputando a terceira posição. Poucas voltas depois, Raijan Mascarello partiu para cima, tomou a quarta posição de Fonseca e foi ao ataque sobre Rabelo.

A liderança da prova só trocou de mãos durante as paradas obrigatórias nos boxes, mas, depois que todos terem feito seus pitstops, a ponta voltou para Felipe Tozzo, com Fernando Junior em segundo e Adriano Rabelo em terceiro.

Faltando pouco mais de 15 minutos para o final da prova, Fernando Junior conseguiu superar Tozzo no final da reta oposta para assumir a liderança. Logo depois, Rabelo, então terceiro colocado, teve problemas em seu carro e abandonou a prova, dando a posição de presente para Mascarello.

Quem também teve problemas foi Tozzo, que, pouco depois, foi superado por Mascarello e perdeu posição atrás de posição. Com isso, Roger Sandoval subiu para terceiro. No final das contas, Fernando Junior cruzou a linha de chegada em primeiro, com Mascarello em segundo e Sandoval em terceiro. Cesar Fonseca e Fernando Amorim completaram o top 5.

"Tentamos fazer uma largada conservadora para sair dos enroscos e acompanhar o Tozzo o tempo todo para ver o que ia acontecer, tentando economizar equipamento e ir pra cima na hora oportuna. Foi uma corrida ótima pro campeonato, o carro estava sobrando e quero ir para cima do tricampeonato em 2019", comentou Fernando Jr.

Já na C250, o pole Claudio Simão arrancou forte e disparou na frente, seguido de perto por Max Mohr, que herdou a segunda posição na classe depois que Daniel Kelemen escapou da pista e foi parar na grama. Faltando cerca de 30 minutos para o fim da corrida, Simão perdeu a ponta após ser tocado pelo carro de Junior Victorette na entrada da curva 1 e deu a primeira posição de presente para Mohr.

Porém, com problemas em seu carro, Mohr começou a ficar lento e perdeu a ponta na última volta para Claudio Simão. Mesmo lento, Mohr ainda conseguiu cruzar a linha de chegada em segundo, com Beto Rossi em terceiro. Daniel Kelemen e Boiko Jr completaram o top 5.

"Foi um final de semana atípico e feliz, com a chuva no sábado, que tornou tudo um caos. Estava tranquilo na corrida, abri uma boa vantagem para o Max, mas fui acertado por uma CLA saindo dos boxes, que sequer me viu passando. Com isso, tive de buscar tudo novamente e foi uma corrida cansativa, mas essa vitória era para acontecer", resume Simão.

O próximo encontro do Mercedes-Benz Challenge acontece nos dias 1 e 2 de junho em Londrina (PR).

Resultado final da etapa de Campo Grande:

1. Fernando Jr. (CLA), 27 voltas em 46min44s424

2. Raijan Mascarello (CLA), a 7s994

3. Roger Sandoval (CLA), a 10s746

4. Cesar Fonseca (CLA), a 14s303

5. Fernando Amorim (CLA), a 30s422

6. Miro Cruz (CLA), a 58s737

7. Pierre Ventura (CLA), a 1min12s847

8. Betão Fonseca (CLA), a 1min25s919

9. Felipe Tozzo (CLA), a 1min38s034

10. Fernando Poeta (CLA), a 1 volta

11. Claudio Simão (C250), a 1 volta (vencedor da C250)

12. Max Mohr (C250), a 1 volta (a 10s354 do vencedor da C250)

13. Beto Rossi (C250), a 2 voltas (1 volta do vencedor da C250)

14. Daniel Kelemen (C250), a 2 voltas (1 volta do vencedor da C250)

15. Boiko Jr. (C250), a 2 voltas (1 volta do vencedor da C250)

16. Vinicius Fugi (C250), a 2 voltas (1 volta do vencedor da C250)

Não completaram:

Adriano Rabelo (CLA), a 8 voltas

Junior Victorette (CLA), a 19 voltas

C.Tock/C.Girolla (C250), a 20 voltas

Cello Nunes (CLA), a 26 voltas

Classificação dos campeonatos:

CLA AMG Cup

1. Fernando Jr., 31 pontos

2. Cesar Fonseca, 29

3. Felipe Tozzo, 28

4. Betão Fonseca, 25

5. Roger Sandoval, 24

6. Fernando Amorim, 18

7. Raijan Mascarello, 17

8. Fernando Poeta, 14

9. Adriano Rabelo, 13

10. Cello Nunes, 10

11. Miro Cruz, 10

12. Pierre Ventura, 9

13. Junior Victorette, 6

CLA AMG Master

1. Fernando Jr., 35 pontos

2. Cesar Fonseca, 32

3. Betão Fonseca, 30

4. Roger Sandoval, 30

5. Fernando Amorim, 23

6. Fernando Poeta, 20

7. Pierre VEntura, 11

C250 Cup

1. Claudio Simão, 42 pontos

2. Daniel Kelemen, 30

3. Max Mohr, 30

4. Vinicius Fugi, 25

5. Boiko Jr., 21

6. Beto Rossi, 15

7. Jared Wilson, 11

8. C.Tock/C.Girolla, 9

C250 Master Cup

1. Claudio Simão, 40 pontos

2. Max Mohr, 34

3. Boiko Jr., 28

4. Beto Rossi, 15