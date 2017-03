Melo volta a vencer Soares e vai à semifinal de duplas do Masters de Miami

Depois de ter eliminado Bruno Soares na semifinal do Masters de Indian Wells, na semana retrasada, Marcelo Melo voltou a ser algoz de seu compatriota nesta quarta-feira, desta vez no Masters 1000 de Miami. Ao lado do polonês Lukasz Kubot, o brasileiro superou Soares e o britânico Jimmy Murray por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/3 e 10/8, e avançou às semifinais do torneio norte-americano disputado em quadras duras.

Curiosamente, no último dia 17, Melo e o seu parceiro polonês também superaram Soares e Murray, de virada, então com parciais de 3/6, 7/5 e 10/6, para irem à decisão em Indian Wells, outra competição importante realizada nos Estados Unidos, onde depois acabariam sendo derrotados na luta pelo título.

Com o novo triunfo sobre os adversários, que não conseguiram sustentar a condição de cabeças de chave número 4, Melo e Kubot se credenciaram para enfrentar na próxima fase do Masters de Miami o canadense Daniel Nestor e o norte-americano Brian Baker, que em outro jogo desta quarta-feira derrotaram o alemão Philipp Petzschner e o austríaco Alexander Peya por 2 sets a 1, com 6/3, 5/7 e 10/3. Este confronto que valerá vaga na decisão está marcado para esta sexta-feira.

Para se garantirem nas semifinais, por sinal, Melo e Kubot voltaram a mostrar força mental, pois mais uma vez iniciaram perdendo o duelo diante de Soares e Murray. Estes dois últimos deram a impressão de que dariam o troco nos adversários após a derrota sofrida em Indian Wells ao confirmarem todos os saques no primeiro set e converterem dois de quatro break points para fazer 6/2.

A partir daí, porém, Melo e Kubot deram início a uma grande reação. Embora tenham tido o serviço quebrado por mais uma vez, o brasileiro e o polonês aproveitaram dois de seis break points para aplicar o 6/3 que empatou o confronto.

Já no match tie-break, Melo e Kubot começaram de forma arrasadora e chegaram a abrir 9/3, tendo assim seis match points. Soares e Murray ainda salvaram cinco deles, mas a vitória veio em seguida por 10/8 quando o brasileiro sacava para fechar o confronto.

