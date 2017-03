Melo vence Soares de virada e se garante na decisão nas duplas em Indian Wells

Marcelo Melo será o representante do Brasil na decisão da chave de duplas do Masters 1000 de Indian Wells. Nesta sexta-feira, ele e o polonês Lukasz Kubot avançaram à final do evento norte-americano, realizado em quadras duras, com o triunfo sobre o britânico Jamie Murray e Bruno Soares por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 10/6.

Melo e Kubot iniciaram a parceria oficialmente no começo desta temporada, embora já tivessem disputados torneios juntos, mas ainda não haviam brilhado em 2017. Agora, porém, se classificaram para a decisão em Indian Wells, a sétima de um Masters 1000 na carreira do brasileiro, que possui quatro títulos nesse tipo de torneio.

O confronto entre brasileiros nesta sexta-feira teve 1 hora e 32 minutos. Soares e Murray se deram melhor no primeiro set após conseguiram uma quebra de serviço no terceiro game. No nono, eles converteram mais um break point e triunfaram por 6/3.

No segundo set, Soares e Murray pareciam mais perto da vitória ao conseguirem uma quebra de saque no sexto game. Mas Melo e Kubot deram o troco no game seguinte e ainda conseguiram mais uma quebra de serviço, no 11º, para empatarem o jogo.

A definição do jogo seguiu para o match tie-break. E após um início equilibrado, Melo e Kubot abriram 8/5, encaminhando a vitória, definida em 10/6. Na decisão em Indian Wells, o brasileiro e o polonês terão pela frente o sul-africano Raven Klaasen e o norte-americano Rajeev Ram.

