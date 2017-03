Melo vence dupla experiente e reencontra Soares nas quartas em Miami

Com gosto de revanche, Marcelo Melo eliminou nesta segunda-feira o romeno Horia Tecau, um dos algozes da dupla formada por Melo e Bruno Soares na Olimpíada do Rio de Janeiro. Jogando ao lado do polonês Lukasz Kubot no Masters 1000 de Miami, o brasileiro derrotou Tecau e o holandês Jean-Julien Rojer por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 11/9.

O triunfo garantiu Melo e Kubot nas quartas de final, garantindo mais um confronto brasileiro no circuito. Melo vai enfrentar justamente Soares (jogando com o parceiro escocês Jamie Murray) na briga pela vaga na semifinal. Os dois entraram em quadra há duas semanas, pelas semifinais de Indian Wells, com vitória da dupla de Melo.

Naquele torneio, Melo e Kubot foram até a final, mas tiveram que se contentar com o vice-campeonato. No embalo da boa campanha em Indian Wells, brasileiro e polonês somam duas vitórias em Miami. Na primeira, Melo despachou o compatriota Marcelo Demoliner, formando parceria com o neozelandês Marcus Daniell.

O reencontro entre Melo e Soares deve acontecer nesta terça ou quarta-feira. Para avançar, Soares e Murray derrotaram o italiano Paolo Lorenzi e o português João Sousa.

Na Olimpíada do Rio, a dupla formada por Melo e Soares foi eliminada nas quartas de final por Horia Tecau e Florin Mergea. A parceria brasileira era uma das principais favoritas ao ouro olímpico.

