Melo perde nas quartas de Roma e adia chance de retomar liderança nas duplas

Marcelo Melo desperdiçou nesta sexta-feira uma boa chance de retomar a liderança do ranking mundial individual de duplistas. Em jogo válido pelas quartas de final do Masters 1000 de Roma, importante torneio disputado no saibro, o brasileiro e o polonês Lukasz Kubot foram derrotados pelo finlandês Henri Kontinen e pelo australiano John Peers por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (8/6).

Número 3 do ranking de duplas, Melo soma 7.430 pontos e está atrás do próprio Kontinen, líder com 7.810, e de Peers, segundo com 7.580. Se fosse campeão em Roma, torneio que serve como preparação à Roland Garros, ele retomaria a primeira posição do ranking da ATP.

Depois de sofrer uma quebra e perder o primeiro set, a dupla do brasileiro reagiu e abriu 4 a 2 na segunda parcial. Kontinen e Peers, no entanto, mantiveram o equilíbrio, empataram o duelo e levaram a melhor no tie-break, adiando o sonho de Melo de recuperar a liderança do ranking, posto que ele ocupou entre o final de 2015 e o início de 2016.

SIMPLES - Pelas quartas de final da chave de simples, por sua vez, a sexta-feira começou com duas surpresas. Apenas o 16º cabeça de chave, o alemão Alexander Zverev surpreendeu o canadense Milos Raonic, quinto favorito, e venceu por 7/6 (7/4) e (6/1).

Seu adversário na semifinal será o norte-americano John Isner, que ignorou o favoritismo do croata Marin Cilic, sexto pré-classificado, e ganhou por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 2/6 e 7/6 (7/2).

A outra semifinal sairá dos vencedores dos duelos envolvendo Dominic Thiem x Rafael Nadal e Juan Martín Del Potro x Novak Djokovic, que se enfrentam ainda nesta sexta-feira.

