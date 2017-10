Melo e Soares e seus parceiros estreiam com vitórias em Xangai

Os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares e seus parceiros estrearam com vitória no Masters 1000 de Xangai, na China, nesta quinta-feira. Soares, jogando ao lado do escocês Jamie Murray, faturou seu triunfo de número 400 no circuito profissional.

Para alcançar a grande marca, o brasileiro precisou superar a dupla formada pelo sul-africano Kevin Anderson, vice-campeão do US Open em simples, e pelo sérvio Nenad Zimonjic por 7/5 6/2.

"Estou super feliz. Quando comecei essa aventura nas duplas, nunca achei que ia chegar nesses números que estou chegando. É um marco na minha carreira, mais um feito", comemorou o tenista mineiro, que também neste ano alcançou a marca de 50 finais na carreira - já soma 51.

Nas quartas de final, Soares e Murray vão ter pela frente uma experiente dupla do circuito. Eles vão duelar com o sul-africano Raven Klaasen e o norte-americano Rajeev Ram, que são os cabeças de chave número seis da competição - Soares e o parceiro britânico formam a parceria cabeça número quatro.

Marcelo Melo também fez boa estreia na quadra dura de Xangai. Após ter o jogo adiado de quarta para esta quinta, por causa da chuva, o brasileiro, ao lado do polonês Lukasz Kubot, bateu os espanhóis Feliciano López e Marc López por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 13/11, em 1h45min de equilibrado confronto.

Na sequência, pelas quartas de final, Melo e Kubot vão encarar o mexicano Santiago Gonzalez e o chileno Julio Peralta. Brasileiro e polonês formam a dupla cabeça de chave número dois na competição chinesa.

Veja Também

Comentários