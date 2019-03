Melo e Kubot vencem Tsitsipas na estreia no Masters 1000 de Indian Wells

Marcelo Melo abriu bem a sua participação na chave de duplas do Masters 1000 de Indian Wells, disputado em quadras duras. Nesta sexta-feira, o brasileiro e o polonês Lukasz Kubot avançaram no evento norte-americano com a vitória sobre o holandês Wesley Koolhof e o grego Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/1), 6/7 (1/7) e 10/5.

O duelo de 2 horas e 12 minutos foi bastante equilibrado, com cada dupla vencendo um set no tie-break, sendo que Melo e Kubot converteram apenas 2 de 13 break points, enquanto os rivais tiveram êxito em dois de oito. E os adversários deram muito trabalho no saque, com oito aces, contra apenas dois da parceria do brasileiro.

Esta foi a primeira vitória na temporada de Melo e Kubot juntos. Nas oitavas de final em Indian Wells, eles terão pela frente a dupla que avançar no duelo: Steve Johnson (Estados Unidos)/Dominic Thiem (Áustria) x Taylor Fritz (EUA)/Nick Kyrgios (Áustria).

SIMPLES - O alemão Peter Gojowczyk, o número 85 do mundo, será o adversário de estreia do suíço Roger Federer na chave de simples após superar o italiano Andreas Seppi por 7/5 e 6/4. Vice-campeão em Indian Wells no ano passado, o hoje quarto colocado no ranking derrotou o tenista da Alemanha na edição de 2018 do Masters 1000 de Cincinnati.

Também nesta sexta-feira em Indian Wells, o moldávio Radu Albot, os australianos Alex Bolt e Alexei Popyrin, o polonês Hubert Hurkacz, o sérvio Dusan Lajovic, o espanhol Feliciano Lopez triunfaram e se classificaram à segunda rodada desse Masters 1000.