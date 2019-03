Melo e Kubot vencem mais uma e avançam à semifinal de duplas do Masters de Miami

Cabeças de chave número 1 do torneio de duplas do Masters 1000 de Miami, o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot garantiram vaga nas semifinais da competição ao vencerem o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/5, nesta quarta-feira, nos Estados Unidos.

Ao confirmarem favoritismo, os dois tenistas se credenciaram para encarar na próxima fase os ganhadores do confronto entre a parceria norte-americana dos irmãos Bob e Mike Bryan e o time formado pelo indiano Rohan Bopanna e o canadense Denis Shapovalov. Este último duelo está programado para ser realizado na noite desta quarta-feira.

Embalados após a boa campanha no Masters de Indian Wells, onde foram vice-campeões do evento nos EUA, Melo e Kubot precisaram jogar 1h50min para liquidar a partida diante de Marach e Pavic. No primeiro set do duelo, cada dupla conquistou uma quebra de saque e a disputa foi ao tie-break. E o brasileiro e o polonês foram um pouco mais eficientes do que os rivais neste desempate para fechar a parcial em 7/5.

No segundo set, o austríaco e o croata obtiveram mais uma quebra de serviço, mas Melo e Kubot converteram os dois break points cedidos pelos seus rivais para aplicar o 7/5 que deu fim ao confronto.

Essa foi, por sinal, a quinta vitória do brasileiro e do polonês sobre Marach e Pavic em cinco confrontos entre as duas parcerias no circuito profissional. O primeiro destes triunfos foi na histórica final do Grand Slam de Wimbledon de 2017. Depois disso, eles voltaram a bater os adversários em três partidas no ano passado, em Pequim, Xangai e no ATP Finals, antes de abrirem 5 a 0 no retrospecto nesta quarta.

Melo e Kubot almejam conquistar, em Miami, o primeiro título da dupla nesta temporada, sendo que eles defendem a condição de atuais campeões do importante torneio nos EUA.