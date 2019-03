Melo e Kubot vencem e avançam às quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot sofreram, mas conseguiram na noite de domingo (madrugada de segunda-feira no Brasil) a classificação às quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Cabeça de chave número 6, a dupla bateu a parceria formada pelo australiano Nick Kyrgios e o norte-americano Taylor Fritz, convidada pela organização, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 1/6 e 10 a 8 no match tie-break, após 1 hora e 13 minutos.

Com a segunda vitória na competição realizada em quadras rápidas - a estreia foi na última sexta-feira, Melo e Kubot conhecerão nesta segunda quem serão os seus adversários nas quartas de final. Eles serão os vencedores do confronto entre os irmãos gêmeos Mike e Bob Bryan contra o britânico Dominic Inglot e o croata Franko Skugor.

"Muito feliz, novamente, com mais uma vitória aqui em Indian Wells. Um jogo duríssimo que caiu para o nosso lado. Muitos detalhes. E o importante foi mantermos a calma, depois de não ter jogado tão bem o segundo set como o primeiro. Saber que estávamos no jogo ainda e começar bem o match tie-break foi muito importante para nós. A chave foi manter a tranquilidade e saber que precisávamos usar toda a nossa experiência e o fato de jogar junto para levar o jogo. Então ficamos muito felizes e agora é preparar para a próxima rodada", afirmou Melo.

O brasileiro e o polonês, parceiros desde 2017, buscam a reabilitação nesta temporada. Melo não entrou em quadra em janeiro por conta de uma lesão e os dois só começaram o ano em fevereiro. As duas vitórias em Indian Wells foram as primeiras de 2019. O tenista mineiro é o atual número 12 do ranking mundial individual de duplas da ATP, enquanto que Kubot está em oitavo lugar.

Quem também avançou nas duplas foi o sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do mundo em simples. Ele e o italiano Fabio Fognini passaram às quartas de final ao vencerem o indiano Rohan Bopanna e o canadense Denis Shapovalov, algozes do brasileiro Bruno Soares e do britânico Jamie Murray na estreia, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 1/6 e 10 a 8 no match tie-break.

SIMPLES - A terceira rodada em Indian Wells, anterior às oitavas de final, terá um duelo totalmente suíço, que já foi a final em 2017. Neste domingo, Stan Wawrinka bateu o húngaro Marton Fucsovics por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 7/5, após 3 horas e 23 minutos - e agora enfrentará Roger Federer, atual número 4 do mundo. No confronto direto, o ex-líder do ranking venceu 21 das 24 partidas até agora.

Quem também venceu e passou à terceira rodada foi o polonês Hubert Hurkacz, que surpreendeu o francês Lucas Pouille, cabeça de chave 28, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 3/6 e 6/4 -, e agora será o adversário do japonês Kei Nishikori.