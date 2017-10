Melo e Kubot levam virada de colombianos e caem na estreia no Torneio de Pequim

Marcelo Melo foi derrotado em seu jogo de estreia na chave de duplas do Torneio de Pequim. Atual terceiro colocado do ranking individual de duplistas, o tenista brasileiro e o polonês Lukasz Kubot foram superados pelos colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 7/6 (11/9) e 12/10, nesta terça-feira, em duas horas de confronto.

Cabeça de chave número 2 da competição ao lado de Kubot, Melo era o único brasileiro a fazer parte deste torneio de duplas do ATP 500 chinês e acabou amargando esse duro revés diante da perigosa parceria colombiana, que neste ano já havia derrotado o brasileiro e o polonês no Torneio de Sydney, também em quadra dura como agora.

Antes disso, em 2015, Melo e Kubot levaram a melhor sobre Cabal e Farah no Torneio de Viena. Assim, o jogo desta terça foi uma espécie de tira-teima. E o brasileiro e o polonês começaram melhor ao confirmarem todos os seus saques e ao aproveitarem uma de quatro chances de quebrar o serviço dos adversários para fechar o primeiro set em 6/3.

Já na segunda parcial, altamente equilibrada, cada parceria conquistou uma quebra de saque e a disputa foi ao tie-break, no qual Cabal e Farah foram melhores nos momentos decisivos e empataram o duelo com um 11/9. Assim, os colombianos forçaram a realização do match tie-break, que também foi muito parelho e foi liquidado pela dupla sul-americana em 12/10.

Na semana passada, atuando de forma pontual com Alexander Zverev no Torneio de Shenzen, Melo acabou sendo prejudicado pela desistência do alemão antes das quartas de final. Desgastado por um jogo de quase três horas pela chave de simples no qual superou o belga Steve Darcis, Zverev optou por abandonar o torneio de duplas da competição chinesa naquela ocasião.

Eliminado nesta terça na estreia em Pequim, Melo agora partirá para Xangai, também na China, para disputar o Masters 1000 local que será realizado na próxima semana. O brasileiro mais uma vez atuará ao lado de Kubot, seu parceiro fixo no circuito profissional e com quem foi campeão de Wimbledon, em julho passado.

