Melo e Kubot batem dupla local em estreia e avançam às oitavas de final em Roma

Cabeças de chave número 1 e principais favoritos ao título, o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot tiveram um bom início na chave de duplas do Masters 1000 de Roma, disputado em quadras de saibro na Itália. Sem dificuldades, eles estrearam com uma vitória sobre a parceria local, convidada da organização, formada por Simone Bolelli e Andreas Seppi por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/4.

Na segunda rodada, já pelas oitavas de final, Melo e Kubot terão pela frente quem passar do confronto entre os austríacos Dominic Thiem e Jurgen Melzer e os também convidados locais Filippo Baldi e Andrea Pellegrino. O jogo será nesta terça-feira no complexo do Foro Itálico, na capital italiana.

Melo é o único brasileiro ainda vivo na disputa em Roma. No último domingo, o mineiro Bruno Soares e o seu parceiro, o britânico Jamie Murray, cabeça de chave número 2, foram surpreendidos logo na estreia e caíram para a dupla formada pelo francês Jeremy Chardy e pelo belga David Goffin por 2 sets a 0, com um duplo 6/4.

Na chave de simples, o destaque dos jogos desta segunda-feira foi a definição do rival de estreia do sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do mundo e vencedor no final de semana do Masters 1000 de Madri, na Espanha. Ele enfrentará já na segunda rodada o canadense Denis Shapovalov, que teve pela frente o espanhol Pablo Carreño Busta e ganhou por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5).

Algoz de Shapovalov na estreia em Madri na semana passada, o também canadense Felix Auger-Aliassime não passou da primeira rodada desta vez. Ele perdeu de virada para o croata Borna Coric, cabeça de chave número 13, por 2 sets a 1 - parciais de 6/7 (4/7), 6/3 e 6/4, que agora jogará contra o australiano John Millman ou o britânico Cameron Norrie.

Também em três sets venceram na estreia o espanhol Fernando Verdasco - contra o britânico Kyle Edmund - e o russo Karen Khachanov - contra o italiano Lorezno Sonego, convidado da organização.