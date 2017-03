Melo e Kubot avançam à decisão de duplas do Masters 1000 de Miami

O brasileiro Marcelo Melo está novamente classificado para a decisão de um torneio de nível Masters 1000. Nesta quinta-feira, o mineiro e o polonês Lukasz Kubot se garantiram na final da chave de duplas em Miami ao superarem o norte-americano Brian Baker e o canadense Daniel Nestor por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 22 minutos.

Melo e Kubot já haviam avançado à decisão do primeiro Masters 1000 do ano, em Indian Wells, onde acabaram ficando com o vice-campeonato. Agora, eles tentarão ter destino diferente na final, que será disputada contra uma dupla norte-americana - a parceria que triunfar no duelo em que os irmãos Mike e Bob Bryan vão encarar Jack Sock e Nicholas Monroe.

Após passar por Bruno Soares e o britânico Jamie Murray nas quartas de final, Melo e Kubot começaram bem a semifinal desta quinta ao abrirem 2/0 com uma quebra de serviço. Só que eles perderam o saque na sequência, permitindo que os oponentes equilibrassem o confronto. No décimo game, então, Melo e Kubot converteram mais um break point e fecharam a primeira parcial em 6/4.

No segundo set, Melo e Kubot salvaram os dez break points que Baker e Nestor tiveram. No sexto game, eles quebraram o saque dos adversários, abriram vantagem e encaminham o triunfo, definido por 6/3.

Agora Melo vai disputar a nona decisão de um torneio Masters 100 na sua carreira, sendo que buscará o seu sexto título nesse tipo de torneio.

