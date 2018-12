Melhores do Esporte serão homenageados pelos vereadores em Solenidade

A solenidade será na quarta-feira (5), às 19 horas. A proposição é do vereador Prof. João Rocha, presidente da Casa de Leis - Divulgação/PMCG

Os melhores do esporte serão homenageados pelos vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande em Sessão Solene de outorga da Medalha Professora Rose Rocha. A solenidade será na quarta-feira (5), às 19 horas. A proposição é do vereador Prof. João Rocha, presidente da Casa de Leis.

A medalha foi instituída pela Resolução 1.269/18, de autoria dos vereadores Carlão, Delegado Wellington e Ademir Santana, para homenagear desportistas, atletas e/ou técnicos, amadores e profissionais, de modalidades diversas que se destacaram durante o ano nas competições internacionais, nacionais, estaduais e municipais representando a Capital.

A justificativa do Projeto de Resolução enfatiza que “os atletas e ou técnicos, que se destacam servem de espelho para as novas gerações que os tem como heróis”. A medalha faz referência a Rosemary da Costa Rocha, conhecida como Rose, que foi uma apaixonada pelo esporte, apelidada carinhosamente pelos amigos e familiares como "guerreira", por sua luta contra o câncer por mais de 10 anos. Foi casada com João Rocha por 40 anos, mãe de três filhos e avó de quatro netos.

Era graduada em Administração e Educação Física. Iniciou no Clube Rocha a modalidade de Ginástica Artística em 1984. Foi fundadora, em 1992, da Federação de Ginástica de Mato Grosso do Sul, sendo presidente em vários ciclos. Também foi professora na rede municipal de ensino. Atuou como técnica da seleção feminina de Ginástica Artística do Estado por vários anos. Atuou também como Coordenadora Técnica do Centro de Formação de Atletas de Ginástica da Prefeitura desde 2009, além de participar da formação de diversos profissionais da modalidade. Ela faleceu no dia 13 de maio de 2018.

Serviço - A sessão solene será realizada no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n. 1.600, bairro Jatiúka Park.