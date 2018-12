Melhores das eliminatórias, Etiene Medeiros e Nicholas Santos disputam semifinais

No quarto dia do Mundial de Natação em Piscina Curta (25 metros), Nicholas Santos e Etiene Medeiros vão participar das semifinais de provas na sessão noturna (no horário local) com o status de terem sido os mais rápidos das eliminatórias do evento, que está sendo realizado em Hangzhou, na China.

Atual bicampeã mundial no torneio de piscina de 25 metros, Etiene mostrou que pode repetir o feito na disputa dos 50m costas ao cravar o tempo de 26s13, avançando às semifinais com o melhor tempo do qualificatório, tendo vantagem de 0s13 para a chinesa Yuanhui Fu.

Nicholas foi o mais rápido das eliminatórias dos 50m borboleta ao marcar 22s41. Assim, deixou para trás Dylan Carter, de Trinidad e Tobago, o segundo mais rápido, com 22s53. Já Matheus Santana havia empatado com o finlandês Riku Poytakivi na 16ª posição, com 23s08, mas perdeu no desempate e foi eliminado desse evento do Mundial.

Além disso, a equipe do revezamento 4x200 metros nado livre masculino se classificou à final. Fernando Scheffer, Luiz Altamir Melo, Leonardo de Deus e Breno Correia avançaram na sexta posição com o tempo de 6min58s26. O time russo liderou as eliminatórias com a marca de 6min51s17.

Ainda nesta sexta-feira, a natação do Brasil participará de três finais individuais no Mundial. Cesar Cielo nada a decisão dos 50m livre, Guilherme Guido busca medalha nos 100m costas e Caio Pumputis participa da disputa dos 100m medley.