Melhor time da Europa, Manchester City vence e dispara na liderança do Inglês

Ninguém consegue parar o Manchester City nesta temporada. Seja na Liga dos Campeões da Europa, na qual tem 100% de aproveitamento, seja no Campeonato Inglês, líder disparado com uma campanha quase perfeita. Neste sábado, pela 12.ª rodada, o time comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola conquistou a 11.ª vitória ao bater o Leicester City, mesmo fora de casa, por 2 a 0.

Agora com 34 pontos, o Manchester City já tem nove a mais que o segundo colocado, que é o Chelsea. Para vencer mais uma vez, o time de Manchester contou com os gols do atacante brasileiro Gabriel Jesus, aos 45 minutos do primeiro tempo, e do meia belga Kevin De Bruyne, aos quatro da segunda etapa. O Leicester City, como campanha regular, é o 12.º colocado, com 13 pontos.

Para chegar à segunda colocação, o Chelsea também mostrou um bom futebol como visitante. Na casa do West Bromwich, não teve dó e aplicou uma goleada de 4 a 0, sendo que os três primeiros gols aconteceram ainda na primeira etapa - com Morata, Hazard e Marcos Alonso. Depois do intervalo, o time de Londres administrou a vantagem e marcou mais um gol com Hazard.

Quem encostou do bloco dos primeiros colocados foi o Liverpool, que em sua casa, o estádio Anfield Road, ganhou do Southampton por 3 a 0. O atacante egípcio Mohamed Salah foi o destaque da partida com dois gols marcados ainda no primeiro tempo. No segundo, o meia brasileiro Philippe Coutinho deixou o dele. Com 22 pontos, a equipe de Liverpool subiu para a quinta colocação, com 22 pontos.

Com a mesma pontuação, mas em sétimo lugar, está uma das surpresas do Campeonato Inglês até o momento. O Burnley está entre as forças do país ao ganhar do Swansea City por 2 a 0, em casa. Ainda neste sábado, o Bournemouth goleou como mandante o Huddersfield Town por 4 a 0 e, em Londres, Crystal Palace e Everton empataram por 2 a 2. O tradicional clube de Liverpool ainda sofre com a má campanha - é o 16.º colocado, com 12 pontos.