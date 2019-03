Melhor mandante, Santos jogará para concluir 1ª fase com campanha 100% em casa

Mesmo sem poder atuar na Vila Belmiro, o Santos tem exibido força quando joga como mandante no Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira, quando vai enfrentar o Novorizontino, no Pacaembu, pela penúltima rodada da primeira fase, a partir das 20h30, colocará em jogo a sua até agora perfeita campanha em casa.

O Santos só utilizou a Vila Belmiro na sua estreia no Paulistão, a vitória por 1 a 0 sobre a Ferroviária, depois fechando o estádio para realização de obras. Na sequência, então passou a atuar no Pacaembu. E só deu alegrias ao seu torcedor, passando por São Paulo (2 a 0), Mirassol (1 a 0), Guarani (3 a 0) e Oeste (3 a 2).

O desempenho deixa o Santos com 100% de aproveitamento como mandante no Paulistão e 15 pontos somados nessas condições - o time fez outros oito no torneio, como visitante, o que o deixa na liderança do Grupo A e também com o melhor desempenho entre os 16 participantes.

Na sexta-feira, portanto, o time tentará ampliar a sua campanha perfeita em casa. De qualquer modo, independentemente do resultado do confronto com o Novorizontino, o Santos já tem o melhor desempenho como mandante da primeira fase do Paulistão.

Além do Santos, apenas outros três clubes estão invictos em casa no Estadual. Eles são: Ponte Preta e Red Bull Brasil, ambos com 11 pontos somados em cinco jogos como mandantes, e o Mirassol, com nove.

O desempenho santista também é bem superior ao dos seus principais rivais paulistas, que já perderam em casa. O Palmeiras fez, até agora, dez pontos, dois a mais do que Corinthians e São Paulo quando atuam como mandantes.

Além de manter a campanha perfeita em casa, o confronto com o Novorizontino é importante para o Santos atingir o objetivo de terminar a primeira fase do Estadual com a melhor campanha da sua chave e do torneio. Nas duas classificações, o time está com dois pontos de vantagem para o Red Bull Brasil, que nesta rodada vai encarar o São Bento, também na sexta-feira, em casa.

A melhor campanha dará ao Santos a vantagem de disputar o segundo duelo das séries do mata-mata do Paulistão como mandante, algo que o desempenho exibido até agora mostra que pode ser um diferencial na busca pelo título. "Nosso foco é decidir as quartas em casa, então nosso dever e sair com a vitória no Pacaembu para chegar na última rodada com mais tranquilidade", afirmou Jean Mota.