Megaevento Paralímpico acontecerá neste sábado em MS e mais 47 cidades do Brasil

O Festival Paralímpico será uma grande oportunidade de tornar o esporte para pessoa com deficiência mais conhecido. - Divulgação

O Festival Paralímpico, principal celebração ao Dia do Atleta Paralímpico, comemorado no dia 22 de setembro, acontecerá em 48 cidades do país, neste sábado. O megaevento ocorrerá em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal, e promoverá a experimentação de modalidades a cerca de 7.200 crianças, com faixa etária de 10 a 17 anos.

A programação oferecerá três esportes por sede, das 8h30 às 11h. O evento é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Em Mato Grosso do Sul o festival será realizado em duas cidades, Campo Grande e Dourados reunindo 300 participantes, 70% com deficiência física, visual e intelectual e 30% sem deficiência.

"O Festival Paralímpico será uma grande oportunidade de tornar o esporte para pessoa com deficiência mais conhecido. É uma injeção de ânimo para o futuro, já que crianças com deficiência vão ter o primeiro contato com o paradesporto e, certamente, chegarão a conquistas ainda maiores no futuro. É um privilégio ser homenageada e este é, sem dúvida, um sólido passo para a sequência do esporte paralímpico brasileiro", disse a velocista Terezinha Guilhermina medalhista paralímpica e mundial.

A organização do Festival no MS é feita pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) em parceria com a CPB, foi mobilizada uma força de trabalho de cerca de 2.500 pessoas em todas as sedes do evento, entre profissionais de Educação Física e voluntários, que conduzirão a programação.

Estarão à disposição esportes como atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha, futebol de 5, futebol de 7, goalball, judô, parabadminton e parataekwondo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado.

Confira abaixo a relação completa das sedes do evento e as respectivas modalidades ofertadas. A participação é livre e gratuita para as crianças. Dúvidas poderão ser esclarecidas por meio do e-mail: festivalparalimpico@cpb.org.br.