Medina vence Jessé Mendes e vai à 3ª fase do Rio Pro; Yago Dora dá novo show

Gabriel Medina chegou para a disputa da repescagem do Rio Pro fazendo seu tradicional ritual. Ajoelhado na areia, o campeão mundial de 2014 realizou a sua oração cercado de torcedores, ávidos por uma foto próxima ao ídolo. A poucos metros estava Jessé Mendes. Quase despercebido, o surfista do Guarujá entrou na água para tentar eliminar o astro brasileiro. Em bateria marcada por um choque entre Jessé e um fotógrafo posicionado na água, Medina tratou de confirmar o favoritismo, vencendo por 14.20 a 10.66. O resultado coloca Gabriel na terceira fase, que só deve acontecer na sexta-feira, uma vez que o evento foi interrompido nesta quarta, e as condições do mar para as próximas 24h devem estar ruins.

Desde pequenos, eu e Jessé competimos juntos. Estamos acostumados a nos enfrentar, então nos conhecemos bem. Fico feliz em ter saído com a vitória. O joelho está melhorando a casa dia que passa. Estou arriscando cada vez mais e a tendência é que isso melhore até o final do campeonato - disse Gabriel Medina.

Mais cedo, Yago Dora voltou a dar um show, arrancando aplausos da torcida de Itaúna, onde está montado o palco principal da etapa de Saquarema. Demonstrando muita personalidade, o surfista de apenas 20 anos eliminou o top Kolohe Andino com uma vitória por 14.27 a 13.23. Yago pega ninguém menos que o líder do ranking e atual campeão mundial John John Florence na terceira fase.

Início morno e trombada com fotógrafo

Medina abriu a bateria com uma onda de quatro rasgadas e um pequeno aéreo. A nota, porém, foi um modesto 1.50. Aproveitando a mesma série, Jessé costurou a onda, fez mais manobras e levou 5.83 dos juízes. Pouco depois, o surfista do Guarujá foi para o que seria a sua segunda onda. Contudo, um fotógrafo posicionado dentro do mar o atrapalhou, gerando uma queda inesperada.

Gabriel aproveitou o erro para virar. Ao surfar um 6.60, o atleta de Maresias assumiu a liderança, deixando Jessé a um 4.78 da virada. A cinco minutos do fim, Medina praticamente liquidou a bateria. Em mais um aéreo, o campeão mundial de 2014 arrancou um 6.60, fazendo com que Jessé passasse a precisar de 8.37. O surfista do Guarujá teve quatro minutos para tentar a virada, mas a onda salvadora não veio. Vitória de Medina, que segue adiante no Rio Pro.

Yago Dora desbanca Kolohe Andino

Competindo na primeira bateria do dia, o novato Yago Dora conseguiu um feito histórico ao derrotar o top Kolohe Andino. A primeira boa onda da bateria foi um 6.00 do americano. O brasileiro respondeu da melhor forma. Com um aéreo impressionante, Yago levou 9.10 dos juízes e assumiu a liderança. O americano não deixou por menos. Aproveitando a mesma onda da série, Kolohe arrancou um 6.23, retomando a primeira posição. Precisando de 4.17 para virar, o brasileiro foi para a onda da vitória a dois minutos do fim. Em um aéreo curto, Yago levou 5.17, faturando a bateria, sob aplausos do seu pai Leandro Grilo, que sinalizou o momento de pegar a onda decisiva.

- Foi a minha primeira bateria homem a homem no Circuito Mundial, fiquei um pouco nervoso, mas no fim deu tudo certo. O mar está louco, então acho que todos têm boas chances de vencer aqui. Para mim, a coisa mais legal do campeonato e estar competindo contra os tops do ranking, e o John John é o melhor. Eu venho de Florianópolis, lá venta muito, então isso me ajuda a acostumar a dar aéreos - comentou.

Além de Medina, Jessé e Yago Dora, mais cinco brasileiros competem na segunda fase, interrompida por 1h após a vitória de Matt Wilkinson sobre Leonardo Fioravanti. Convidado para o lugar de Kelly Slater, Bino Lopes acabou eliminado ao perder por 16.00 a 8.97 para Owen Wright na bateria 2. Os outros surfistas do Brasil na repescagem são: Jadson André, Caio Ibelli, Miguel Pupo e Wiggolly Dantas. Classificados de forma direta ao vencerem as suas respectivas baterias da primeira fase, Adriano de Souza, Filipe Toledo e Ian Gouveia descansam nesta quarta-feira.

Baterias da segunda fase:

1. Kolohe Andino (EUA) 13.23 x Yago Dora (BRA) 14.27

2. Owen Wright (AUS) 16.00 x Bino Lopes (BRA) 8.97

3. Gabriel Medina (BRA) 14.20 x Jessé Mendes (BRA) 10.66

4. Matt Winkinson (AUS) 11.00 x Leonardo Fioravanti (ITA) 10.43

5. Michel Bourez (TAH) x Jadson André (BRA)

6. Sebastian Zietz (HAV) x Ethan Ewing (AUS)

7. Caio Ibelli (BRA) x Joan Duru (FRA)

8. Conner Coffin (EUA) x Bede Durbidge (AUS)

9. Connor O'Leary (AUS) x Stuart Kennedy (AUS)

10. Adrian Buchan (AUS) x Miguel Pupo (BRA)

11. Frederico Morais (PRT) x Jack Freestone (AUS)

12. Ezekiel Lau (HAV) x Wiggolly Dantas (BRA)

