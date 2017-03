Medina tira 9,17 na última onda, elimina Slater e vai à semifinal na Austrália

Foi com emoção até o fim, mas Gabriel Medina confirmou a "freguesia" de Kelly Slater e, com uma onda incrível nos instantes finais, despachou o norte-americano na noite deste sábado (horário de Brasília) e se garantiu na semifinal na etapa de Gold Coast do Circuito Mundial de Surfe, a primeira desta temporada, na Austrália.

A bateria foi disputada do início ao fim, mas Slater levava vantagem até os últimos momentos da disputa. E tudo parecia perdido para o brasileiro quando, com pouco mais de três minutos restantes, Medina tentou entrar em uma onda, desistiu e perdeu a prioridade.

Porém, não se deve duvidar de um campeão mundial. Precisando reverter a desvantagem e tendo apenas mais uma oportunidade para isso, ele fez uma série de manobras para tirar um 9,17 em sua última onda. Vendo que o brasileiro estava bem, o norte-americano decidiu pegar a onda seguinte e também conseguiu um bom desempenho, mas não passou de 7,50.

Com a vitória, Medina, que deu um susto no início do evento ao deixar o mar mancando no primeiro dia de disputas, se credencia agora à semifinal contra o australiano Owen Wright, que despachou seu compatriota Connor O'Leary. Na outra semifinal, Matt Wilkinson, atual campeão da etapa, enfrenta John John Florence, campeão mundial de 2016, que eliminou o brasileiro Italo Ferreira nas quartas de final.

