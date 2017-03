Medina brilha, vai às quartas de final e encara novamente Kelly Slater

Sem se abalar com a torça no joelho direito que sofreu logo na estreia, Gabriel Medina voltou a brilhar na praia de Snapper Rocks neste sábado e garantiu sua vaga nas quartas de final da etapa de Gold Coast, na Austrália, na abertura da temporada 2017 do Circuito Mundial de Surfe.

Seu próximo adversário será o norte-americano Kelly Slater, dono de quatro vitórias na etapa. O brasileiro, que venceu em Gold Coast em 2014, derrotara justamente o rival na quarta fase, disputada neste sábado. Medina levou a melhor na disputa, ao marcar 15,76, contra 11,17 de Slater e 12,07 do também americano Conner Coffin.

Coffin foi eliminado da etapa, enquanto a lenda do surfe mundial ganhou a chance de disputar a repescagem. Slater, então, venceu o sul-africano Jordy Smith por 14,70 a 13,30. Medina e Slater vão se enfrentar neste domingo, valendo vaga na semifinal.

Na véspera do confronto, o brasileiro garantiu estar 100% para o duro duelo com o experiente rival. "Só tenho a agradecer pela ajuda dos médicos, que têm me ajudado. Estou feliz por ter vencido a bateria de hoje. Obrigado a todos pelas mensagens positivas", afirmou Medina.

Ainda pela quarta fase, os brasileiros Italo Ferreira e Adriano de Souza, o Mineirinho, foram superados. Na bateria de Ferreira o vencedor foi o havaiano John John Florence, atual campeão mundial, com 14,17. O brasileiro anotou 12,66 e o local Joel Parkinson, 7,96.

Mineirinho, por sua vez, perdeu para o local Matt Wilkinson. O vencedor da prova no ano passado obteve 17,07, contra 14,97 do brasileiro e 8,30 do norte-americano Kolohe Andino. Apesar das quedas, Mineirinho e Ferreira ganharam a vaga na repescagem. E aí somente Ferreira obteve sucesso. Ele superou Andino por 12,80 a 10,56, enquanto Mineirinho foi batido por Joel Parkinson, por 17,23 e 12,43.

O triunfo levou Italo Ferreira para as quartas de final, ao lado de Gabriel Medina. Ferreira terá pela frente John John Florence, de quem já perdeu neste sábado, pela quarta fase.

