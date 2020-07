Médico descarta Marc Márquez na etapa da Andaluzia: 'Objetivo é voltar em Brno'

O espanhol Marc Márquez está agora oficialmente fora da etapa da Andaluzia, a segunda da temporada de 2020 da MotoGP, no próximo domingo, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. Traumatologista da categoria, Xavier Mir afirmou na noite de domingo que o piloto da Honda não poderá disputar a próxima corrida, no mesmo local, após quebrar o braço em uma queda durante a primeira prova do ano. De acordo com o médico, o objetivo é voltar a tempo da etapa da República Checa, em Brno, terceira etapa do Mundial, no dia 9 de agosto.

"Marc será uma baixa em Jerez e o objetivo é que ele possa voltar em Brno. Esta é uma lesão de certa importância e Jerez está descartado. Se o nervo não estiver afetado, podemos estabilizar a fratura e Márquez poderá voltar antes", disse Mir, em entrevista à rádio espanhola Catalunya Ràdio, que explicou que a lesão é resultado de "um traumatismo direto com o pneu sobre o braço direito, que provocou uma fratura no terço médio do úmero, uma fratura completa, embora não totalmente deslocada, com uma possível paralisia do nervo radial".

O médico ainda não soube dizer se a lesão afetou o nervo, mas salientou que, em caso positivo, Marc Márquez passará mais tempo afastado. "Poderiam ser três ou quatro semanas mais", disse Mir.

O espanhol se acidentou quando faltavam quatro voltas para o final da etapa deste domingo e foi colocado em uma maca. Ele largou em terceiro lugar, mas caiu várias posições no início da corrida, quando perdeu o controle da sua moto, mas conseguindo evitar um acidente.

Vencedor da primeira prova do Mundial, o italiano Fabio Quartararo revelou que foi pego de surpresa com a notícia da lesão do rival e manifestou o desejo por um pronto reestabelecimento. "Melhore logo é a primeira coisa que posso dizer, pois a queda foi realmente feia. É um pouco estranho porque Marc é o favorito, então é um pouco estranho estar sem o favorito aqui. Tenha uma recuperação rápida e espero te ver na pista em breve", afirmou.