Médico da seleção afirma que Coutinho está quase fora de amistoso contra Japão

O meia Philippe Coutinho, do Liverpool, está praticamente fora do amistoso da seleção brasileira contra o Japão, nesta sexta-feira, em Lille, no norte da França. Com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, o brasileiro cobiçado por Barcelona, Real Madrid e Paris Saint-Germain entrou em fase final de recuperação, mas ainda não deve ter condições de jogo, segundo o médico da equipe, Rodrigo Lasmar. Mesmo assim, não será cortado da delegação porque tem boas chances de estar em campo contra a Inglaterra, na terça da semana que vem, em Londres.

Rodrigo Lasmar concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, em Paris, logo após o fim do primeiro treino da equipe no estádio de Charlety, onde a atividade foi comandada pelo técnico Tite. Entre os atletas que se recuperam de lesão, Philippe Coutinho foi poupado e fez exercícios na beira do campo. "Nós sabíamos que Coutinho não estaria em plenas condições, mas optamos por fazer a recuperação final conosco", informou o médico. "Existe uma probabilidade remota de que ele tenha condições de participar no primeiro jogo. Mas estamos trabalhando para que ele esteja à disposição para o segundo jogo".

Ainda segundo o médico, Philippe Coutinho vai ser avaliado antes do confronto contra o Japão para verificar se o meia poderia eventualmente ter condições de ficar no banco de reservas e eventualmente entrar alguns minutos. "Mas é uma chance pequena. O nosso foco era recuperá-lo e bem para o segundo jogo", ponderou Rodrigo Lasmar, que realizou trabalhos específicos com o jogador, que não sentiu o esforço.

Se tudo correr como previsto, Philippe Coutinho terá condições de trabalhar com bola nesta quarta-feira. Já os demais atletas que vinham de lesão - casos do meia Diego, que não jogou pelo Flamengo em Porto Alegre contra o Grêmio, e de Neymar, que não entrou em campo pelo Paris Saint-Germain para enfrentar o Angers na última rodada do Campeonato Francês, no último sábado - estão recuperados e não serão cortados.