Medalhista olímpico prestigia partidas dos Jogos Escolares

Em Campo Grande, o atleta de vôlei de praia, medalhista olímpico, Emanuel Rego, assistiu nesta quarta-feira (10) às partidas de voleibol dos 32º Jogos Escolares Campo-grandenses que acontecem no ginásio do Instituto Mirim.

Os jovens conversaram e tiraram fotos com o atleta, que iniciou sua carreia como jogador de voleibol e hoje é exemplo para muitos, como Pedro Henrique Alves da Silva, de 12 anos. “Eu conhecia o atleta apenas na internet e achei muito legal ele vir aqui e assistir ao jogo, conversar conosco e tirar fotos. Ele é um exemplo de jogador e uma inspiração para nós”.

Conversando com os jovens, Emanuel comenta que iniciou no vôlei de quadra com 11 anos e no vôlei de praia com 17 anos, onde realizou diversos sonhos, mas ressalta que ganhar não é tudo e que o esporte trás muitos ensinamentos. “No esporte, há apenas campeões, mas pessoas melhores, com ensinamentos de competitividade, disciplina, sabendo dividir e desempenhar o trabalho em equipe. Isso é muito importante”.

Para o Prefeito Marquinhos Trad, que recepcionou Emanuel, o exemplo do atleta é muito importante para as novas gerações. “O esporte é muito importante para a vida e a formação de um jovem. A participação de um medalhista olímpico, prestigiando os Jogos Escolares, é mais um estímulo a esses atletas que estão iniciando seus treinamentos”.

O medalhista, que foi campeão mundial por diversas vezes no Vôlei de Praia, está na Capital para o lançamento da 1ª. Etapa do Circuito Nacional Open 2017 / 2018, que irá acontecer na Capital pelo segundo ano seguido, no Parque das Nações Indígenas, no período de 13 a 17 de setembro.

O vice-presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, Neuri Barbieri, o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, Rodrigo Terra e o Presidente da Federação de Voleibol de MS, José Eduardo Amancio da Mota, assistiram às partidas dos jogos.

JOGOS ESCOLARES

Em 2017, os Jogos Escolares receberam um número recorde de inscritos, com 2.223 atletas na competição. Nesta tarde jogam Heitor Villa Lobos contra Flavina Maria da Silva. Depois Carlos Vilhalva joga contra Iracema de Souza. E a última partida é entre Alcídio Pimentel contra Oswaldo Tognini.

Já nesta quinta-feira (11), as partidas continuam a partir das 14h, entre Arlindo de Andrade e Amando de Oliveira. Às 14h30 jogam Demósthenes Martins contra Dolor Ferreira e às 15h encerra com Joaquim Murtinho contra José Maria H. Rodrigues.

