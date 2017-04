McLaren confirma volta de Button à F-1 como substituto de Alonso no GP de Mônaco

A McLaren anunciou oficialmente nesta sexta-feira que Jenson Button irá substituir Fernando Alonso no GP de Mônaco de Fórmula 1, em 28 de maio, quando o piloto espanhol deixará de correr a tradicional prova para poder disputar pela equipe inglesa, no mesmo dia, as 500 Milhas de Indianápolis, principal corrida da Fórmula Indy.

Aposentado da F-1 desde o final da temporada passada, o veterano piloto inglês de 37 anos de idade assim fará um retorno à categoria máxima do automobilismo para disputar um único GP neste ano, pois já na etapa seguinte do calendário, no dia 11 de junho, no Canadá, Alonso retomará o seu lugar como piloto titular da equipe inglesa.

Embora aposentado e sem dar sinais de que poderá adiar o seu adeus à F-1, Button ainda tem contrato com a McLaren, é piloto reserva da escuderia e comemorou a oportunidade que terá de disputar por mais um ano a badalada corrida realizada nas ruas de Montecarlo, onde venceu em 2009, então como piloto da extinta equipe Brawn GP. Ele fará no principado monegasco, por sua vez, a sua 306ª prova na elite do automobilismo.

"Estou empolgado por fazer um retorno à Fórmula 1 para uma corrida, e não conseguiria pensar em um lugar melhor para retornar", afirmou Button, por meio de um comunicado divulgado nesta sexta pela McLaren, na qual em seguida o campeão mundial de 2009 falou sobre como o GP de Mônaco exige habilidade dos pilotos.

"Venci a corrida antes, em 2009, e é uma dos circuitos favoritos em todos os temos. É um circuito de rua complicado, onde um bom piloto pode realmente faz a diferença e, embora a McLaren-Honda MCL32 não tenha começado bem a temporada, acho que pode ser mais adequado para Mônaco do que para os circuitos rápidos", completou.

O fato de Button estar há seis meses fora da Fórmula 1 também não será um problema para o inglês, que costuma disputar provas de triatlo e até por isso não deverá sofrer com a maior exigência física proporcionada pelos novos carros da categoria, agora mais rápidos e mais difíceis de guiar após as mudanças impostas pelo regulamento técnico introduzido nesta temporada.

"Estou extremamente em forma, tendo feito um monte de treinos de triatlo recentemente, eu não tenho preocupações em relação a isso. Eu irei pilotar o MCL32 por volta de Mônaco em um simulador da McLaren, e eu acho que estarei pronto", destacou o inglês, também ciente de que hoje as limitações do carro da equipe inglesa não o deixam sonhar com uma nova vitória em Mônaco - o time não somou nenhum ponto com Alonso e o belga Stoffel Vandoorne nas duas primeiras provas do ano, na Austrália e depois na China.

"Percebo que não teremos uma chance realista de repetir minha vitória de 2009, mas acho que terei a oportunidade de marcar pontos no Mundial", projetou o piloto, que irá interromper o seu ano sabático e teve a sua volta à F-1 comemorada pelo diretor de corridas da McLaren, Eric Boullier.

"Fiquei muito contente por Jenson ter aceitado a nossa sugestão de ele correr em Mônaco no lugar de Alonso. Sei que falo em nome de todos na McLaren, quando digo que é uma ótima notícia tê-lo de volta. E não só para a McLaren, a Honda, mas também para o GP de Mônaco e a F-1", ressaltou o francês, para depois exaltar as qualidades do inglês.

"Jenson é um piloto de primeira classe. Excelente, rápido e preciso. Não perderá nenhuma vantagem competitiva nos últimos meses. Afinal, ele só esteve fora de alguns GPs até aqui. Tenho certeza de que vai fazer um grande trabalho para nós", reforçou o dirigente.

A confirmação de Button como substituto de Alonso em Mônaco aconteceu no mesmo dia em que foram abertos os trabalhos de pista do GP do Bahrein, marcado para este domingo, no circuito de Sakhir, onde a largada para a prova será às 12 horas (de Brasília), mesmo horário do treino de classificação deste sábado.

