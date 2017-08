Mayweather vence McGregor por nocaute técnico na 'luta do século'

O boxeador Floyd Mayweather Jr. venceu a chamada "luta do século", contra o lutador de MMA irlandês Conor McGregor. O combate, que usou as regras do boxe, terminou com um nocaute técnico do lutador americano, durante o décimo assalto. A luta ocorreu na madrugada deste domingo, na cidade norte-americana de Las Vegas, e foi uma das mais aguardadas dos últimos anos.

Após seis rounds mornos, o cansaço de McGregor começou a pesar após o sétimo assalto. Mesmo com investidas pesadas, Mayweather parecia ter a tática de administrar o resultado até o final do combate. Porém, no décimo round, uma boa sequência de golpes encaixada pelo norte-americano significou nocaute técnico e a vitória.

Após o fim da luta, o lutador irlandês reconheceu que o cansaço o prejudicou na fase final, mas entendeu que o árbitro da luta o prejudicou. "Eu estava apenas um pouco fatigado. Ele (Mayweather) estava muito mais sereno nos seus golpes", considerou. "Mas o juiz tinha que ter deixado continuar."

De fato, Mayweather pareceu permitir que McGregor despontasse nos primeiros assaltos para, depois, aproveitar o cansaço do irlandês, muito menos acostumado com este tipo de combate. Tratou-se, também, de uma vitória simbólica do boxe sobre o MMA, afinal, o esporte poderia perder espaço caso visse seu principal nome dos últimos tempos cair diante de um adversário que fazia apenas sua primeira luta profissional na modalidade.

Com a vitória, Floyd Mayweather, de 40 anos, encerra a carreira de maneira invicta: 50 vitórias em 50 lutas, sendo 26 por nocaute - quebrando a marca de 49 vitórias de Rocky Marciano, que durava mais de seis décadas. O norte-americano declarou, em entrevista, que esta é realmente sua despedida dos ringues. "Está decidido, não volto mais", afirmou. "Esta foi minha última luta. Esta é uma decisão a que devo para minha família, e que vou cumprir. Vou-me invicto."

Já McGregor, de 29 anos, mantém o cinturão de peso-pena do UFC, por se tratar de uma categoria de luta diferente do boxe. "A tentativa foi muito boa, mas a modalidade do boxe é muito diferente e complicada", reconheceu o irlandês.

Mayweather, que tinha se aposentado em 2015 após vencer o filipino Manny Pacquiao, voltou aos ringues especialmente para esta luta, seduzido pelas altas cifras oferecidas pela organização. O convite veio para atuar contra a estrela do UFC Conor McGregor, concretizando o sonho de um combate capaz de unir as maiores estrelas das duas principais categorias de luta no planeta atualmente.

Com o interesse elevado na noite da luta, os valores que envolveram a luta impressionam mais do que qualquer outro combate já realizado: apenas a vitória de Mayweather rendeu ao lutador US$ 100 milhões (R$ 315,9 milhões). Acredita-se, porém, que com os valores relativos ao pay-per-view, o montante recebido pelo norte-americano possa chegar a US$ 250 milhões (R$ 789 milhões). Ao todo, a luta, junto com seus direitos de transmissão e apostas, deve gerar mais de R$ 1,9 bilhão em receitas.

