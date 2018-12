Máximo goleador do último Espanhol, Messi recebe a sua 5ª Chuteira de Ouro

Artilheiro da edição 2017/2018 do Campeonato Espanhol e máximo goleador de uma liga doméstica da Europa na temporada passada, com 34 bolas na rede, Lionel Messi recebeu nesta terça-feira, pela quinta vez em sua carreira, o prêmio Chuteira de Ouro.

Com a honraria, o astro argentino igualou o feito de Cristiano Ronaldo, hoje jogador da Juventus, que pelo Real Madrid também faturou esta premiação em cinco ocasiões. Com seus 34 gols, o ídolo do Barcelona liderou o time rumo ao título espanhol e também ficou à frente de Mohamed Salah, do Liverpool, que balançou as redes por 32 vezes na edição passada do Campeonato Inglês. O egípcio foi, no caso, o segundo maior goleador de uma liga nacional do Velho Continente na jornada 2017/2018.

Messi também faturou o prêmio Chuteira de Ouro nas temporadas 2009/2010, com 34 gols, 2011/2012 (50), 2012/2013 (46) e 2016/2017 (37). E ele é o atual maior artilheiro das principais ligas domésticas da Europa neste ciclo 2018/2019, com 14 bolas na rede neste Campeonato Espanhol.

Ao receber a Chuteira de Ouro, Messi voltou a exibir a costumeira humildade ao dividir o mérito do seu feito com os seus companheiros de Barcelona. "Desfruto do trabalho, do esforço e dos meus companheiros. Estou no melhor time do mundo, tenho os melhores companheiros e tudo isso faz com que seja mais fácil poder conseguir estes prêmios", afirmou o astro. "Não esperava por nada disso quando comecei, realmente", reforçou.

Com 31 anos de idade, o argentino marcou um total de 572 gols em 655 jogos pelo Barcelona, sendo que é o maior artilheiro da história do clube. Este prêmio faturado novamente pelo craque é concedido pela European Sports Media, uma associação que reúne jornais e revistas esportivas europeias.