Maxi López desmente interesse de jogar no Santos: 'Minha cabeça é no Vasco'

O atacante argentino Maxi López, do Vasco, desmentiu nesta segunda-feira por meio de sua conta no Instagram o interesse em defender o time do Santos, adversário da equipe carioca nesta quarta, fora de casa, pela rodada de ida da quarta fase da Copa do Brasil.

"Em busca de um número 9 para o time de Jorge Sampaoli, o Santos tem interesse na contratação do atacante argentino Maxi Lopez. Incomodado desde o imbróglio sobre sua renovação, o atacante estaria disposto a ouvis a proposta do time paulista", disse a nota que falava do interesse santista. Ao classificar a nota como "fake-news", Maxi López afirmou que seu foco está no Vasco e nos jogos decisivos que o clube terá nesta semana.

"Hoje eu só penso no Vasco, na Copa do Brasil e na final contra o Flamengo. Não recebi proposta de ninguém e minha cabeça é aqui dentro do clube. Se quiserem saber das coisas antes de postarem, podem falar com meu empresário. Obrigado", afirmou o argentino.

Após passar um tempo fora da equipe para aprimorar a parte física, Maxi López voltou a ser titular do Vasco na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no último domingo, pela primeira partida da final do Campeonato Carioca.

O time do Vasco voltou aos treinamentos nesta segunda-feira para o jogo contra o Santos, nesta quarta, às 19h15, no estádio da Vila Belmiro, em Santos. O técnico Alberto Valentim deve poupar alguns titulares para a partida decisiva deste domingo diante do Flamengo, no estádio do Maracanã, que vai decidir o Estadual.

A diretoria vascaína deve anunciar nos próximos dias a chegada de novos reforços. Marcos Júnior e Jairinho, ambos do Bangu, e Valdívia, do Internacional, são aguardados no clube.