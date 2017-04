Mato Grosso do Sul segue com vitórias na Liga do Desporto Universitário de Futebol

Campo Grande (MS) – O time da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), que representa Mato Grosso do Sul no Campeonato da Liga do Desporto Universitário (LDU) de Futebol venceu a segunda partida e está classificado para as quartas-de-final. A equipe goleou novamente e nesta quarta-feira (19) define o primeiro lugar do grupo D.

O jogo de ontem, no campo do Cene, foi contra a Universidade de Brasília (UnB). Os garotos do Distrito Federal endureceram a partida que chegou a ficar empatada em 3×3. Apenas no fim do segundo tempo, a UCDB definiu o jogo, vencendo por 5×3. O principal desafio dos sul-mato-grossenses, até agora, na competição está marcado para às 13h de hoje, contra o também invicto time Universo de Goiás.

A rodada desta quarta-feira é a última da fase classificatória. Na quinta-feira (20), começa o mata-mata com as oito melhores equipes do campeonato. Os vencedores disputam as semifinais e finais, no Morenão.

O LDU Futebol é uma promoção da Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU), em parceria com a Federação Universitária de Esportes de Mato Grosso do Sul (Fuems) e apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de MS (Fundesporte). Confira os resultados da segunda rodada e os vídeos.

