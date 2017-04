Mato Grosso do Sul recebe campeonato de futebol universitário

Equipes de instituições de ensino superior de todo país participam, entre 16 e 22 de abril, do Campeonato de Futebol da Liga do Desporto Universitário. A Cidade Morena recebe as partidas que definem os melhores da categoria na modalidade. O evento conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundesporte. A organização é da Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU), em parceria com a Federação Universitária de Esportes de Mato Grosso do Sul (Fuems).

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 7 de abril, no site da CBDU. O sistema de disputa, nos naipes masculino e feminino, será definido após a confirmação do número de participantes. O Morenão e o campo do Cene abrigam as partidas.

“É um evento muito importante e de alto nível. O público vai poder acompanhar partidas de qualidade, com os principais times universitários do país. Também é uma forma de estimular nossas instituições de ensino superior a investirem e a participarem mais. Sem o apoio do Governo do Estado e da Fundesporte não seria possível realizar o campeonato”, disse o presidente da Fuems, professor Luiz Magalhães.

Na opinião do diretor-presidente da Fundesporte receber o campeonato é mais uma oportunidade de divulgar e mostrar que Mato Grosso do Sul tem condições de sediar eventos de peso. “Teremos atletas de todos os cantos do país em nosso Estado. Pessoas que vão divulgar nossas belezas e potencialidades. Além disso, nossa população terá uma semana de esporte e lazer ao assistir aos jogos”, disse o diretor-presidente da Fundesporte professor Marcelo Miranda.

