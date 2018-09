Mato Grosso do Sul estreia com vitória nos Jogos Escolares da Juventude em SC

Campo Grande (MS) – A equipe feminina de handebol do MS, fez sua estreia com “o pé direito” nos Jogos Escolares da Juventude que acontecem em Joinville, Santa Catarina. As meninas da EM Doutor Eduardo Olímpio Machado, de Campo Grande, venceram por 24×12 as representantes do Rio Grande do Sul (RS) nesta quinta-feira (27.9).

No vôlei feminino de 15 a 17 anos, Ponta Porã (MS) ganhou do PR por 2 sets a 1 (25×22, 08×25 e 15×9).

Ainda pela manhã as garotas da Funlec (CG-MS) enfrentam a equipe do RS no futsal. E no handebol de 15 a 17 anos, as atletas de Campo Grande brigam pela classificação contra o Paraná (PR).

Os meninos do basquete de Rio Brilhante (MS) enfrentam a equipe de Goiás (GO) e o time de futsal da EM Professora Eulália Vieira, de Três Lagoas (MS), brigam pela classificação contra os garotos do Rio de Janeiro.

Fecham as disputas da manhã o vôlei masculino: MS x MG. No período da tarde as competições continuam.

Os estados participantes da seletiva da região 3 são: Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) está transmitindo as partidas ao vivo pela página oficial dos Jogos no Facebook (@jogosescolaresdajuventude).

Confira a programação completa (com locais e horários de MS) do primeiro dia de Jogos Escolares da Juventude 2018.

Vanessa Ayala – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto: Divulgação