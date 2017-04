Mato Grosso do Sul é pré-candidato a receber os Jubs

Campo Grande (MS) – Mato Grosso do Sul pode ser sede dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs) de 2018. A pré-candidatura foi formalmente apresentada, no início do mês, em Maceió (AL), durante o Fórum do Desporto Universitário. A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) está com o caderno de encargos e, na quarta-feira (19), realizou uma reunião para amadurecer a ideia. O diretor-presidente da Fundesporte, professor Marcelo Miranda recebeu, em seu gabinete, o vice-presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), Alim Neto e o presidente da Federação Universitária de Esportes de Mato Grosso do Sul (Fuems), Luiz Magalhães.

Alim Neto fez uma apresentação sobre o evento. Mostrou o investimento feito pela CBDU, as responsabilidades da sede com estrutura e logística local e apontou as vantagens de receber os Jubs, como: divulgação do nome do Estado, aumento na arrecadação de impostos, mídia espontânea em rede nacional, aquecimento da economia local e incentivo ao turismo.

O professor Marcelo citou potencialidades que credenciam Mato Grosso do Sul a sediar a competição. Vantagens como: localização geográfica privilegiada – no centro do Brasil; mobilidade urbana – facilidade de deslocamento e transporte; boa infraestrutura – com locais de competição, montagem do comitê organizador e centro de convivência; farta rede hoteleira – com capacidade para sete mil leitos; além do povo acolhedor e receptivo.

O encontro foi considerado produtivo e importante para que Mato Grosso do Sul possa sediar a principal competição esportiva universitária do País. “Saímos daqui com um protocolo de intenções. Agora vamos realizar vistoria técnica em possíveis locais de competição e esperamos, com o passar do tempo, ir avançando nessa vontade e nesse querer da CBDU e do Governo do Estado de realizar os Jubs aqui em Campo Grande”, falou o vice-presidente da CBDU.

“Foi um prazer muito grande receber o vice-presidente da CBDU. Agora vamos trabalhar para ver se conseguimos trazer mais um grande evento da CBDU para Mato Grosso do Sul, mais um espetáculo para a população, de preferência os Jubs”, disse o diretor-presidente da Fundesporte, referindo-se ao fato de MS ter sediado, na semana passada, a Liga do Desporto Universitário – Futebol.

“Estamos numa fase de reestruturação do desporto universitário no Estado e é fundamental receber competições importantes. Esperamos que essa possibilidade se torne realidade”, desejou o presidente da Fuems.

O próximo passo para a Fundesporte é analisar o caderno de encargos para ver as obrigações que precisam ser cumpridas. Para a CBDU, é verificar a infraestrutura.

