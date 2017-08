Matic estreia e Manchester United vence Sampdoria em jogo final da pré-temporada

O Manchester United encerrou sua pré-temporada nesta quarta-feira com mais uma vitória. Jogando em Dublin, no Aviva Stadium, o time comando por José Mourinho derrotou a Sampdoria por 2 a 1. O treinador contou com a estreia do sérvio Matic, contratado nesta semana - o jogador é uma das referências de Mourinho e costuma acompanhá-lo pelos clubes que treina.

Foi a quarta vitória do United em seis jogos disputados nesta pré-temporada. Nos outros jogos, perdeu do Barcelona e empatou com o Real Madrid (e levou a melhor nas cobranças de pênalti). Como fez nestes amistosos, Mourinho mesclou jogadores titulares da última temporada com reforços recém-contratados.

A fórmula voltou a dar certo. Mkhitaryan e Juan Mata marcaram para os ingleses. O primeiro abriu o placar aos 9 minutos de jogo. Praet empatou no início da segunda etapa. E o meia espanhol garantiu a vitória da equipe inglesa aos 36 minutos do segundo tempo.

Foi a última partida de preparação de Mourinho para o confronto com o Real Madrid na próxima terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), pela Supercopa da Europa - o duelo reúne os campeões da Liga Europa e da Liga dos Campeões. A partida será realizada na cidade de Skopje, capital da Macedônia.

Depois, o time de Manchester voltará a campo oficialmente em sua estreia no Campeonato Inglês. O rival será o West Ham, no dia 13 de agosto, no Old Trafford.

OUTROS JOGOS - Quatro times alemães entraram em campo nesta quarta para amistosos de pré-temporada. O Augsburg goleou o Southampton por 4 a 0, fora de casa, enquanto o Hannover fez 4 a 1 sobre o Germania Egestorf-Langreder, também longe de casa.

O Wolfsburg caiu diante do Newcastle por 3 a 1, diante da sua torcida. E o Hertha Berlin aplicou 4 a 0 no FK Neftchi. Em duelo de italianos, a Atalanta venceu o Novara por 1 a 0.

