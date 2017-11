Matheus Guedes, de 17 anos, é relacionado no Santos pela primeira vez na carreira

O zagueiro Matheus Guedes, de 17 anos, pertencente às categorias de base do Santos, foi relacionado pela primeira vez na carreira para o time principal e está entre os 23 escolhidos pelo técnico Elano para a partida contra o Flamengo, neste domingo, às 19 horas, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, pela penúltima rodada do Brasileirão.

Além do defensor, o meia Matheus Oliveira e o atacante Lucas Crispim estão de volta à equipe após atuarem pelo Santos B no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. No entanto, o treinador santista não poderá contar com os zagueiros Lucas Veríssimo (suspenso), David Braz, Gustavo Henrique (lesionados) e o lateral-esquerdo Caju (contundido), entre outros desfalques.

O meia Lucas Lima foi liberado pela diretoria e não jogará mais pelo Santos neste ano. O contrato do jogador termina no fim de dezembro e não deverá ser renovado. Especula-se que Lucas Lima, de 27 anos, se transfira para o futebol do exterior ou para o Palmeiras. Desta forma, o atleta segue apenas treinando em separado do restante do elenco no CT Rei Pelé, em Santos.

Mais dois destaques das categorias de base santista foram convocados por Elano para o duelo contra o time rubro-negro carioca: os atacantes Rodrygo e Yuri Alberto, este último que se tornou o quinto mais jovem jogador a estrear com a camisa do Santos. Aos 16 anos, ele participou da partida contra o Bahia, em Salvador, que terminou com a vitória do time tricolor baiano por 3 a 1.

Para o lugar de David Braz, o técnico Elano deverá escalar o argentino Fabián Noguera. Luiz Felipe deverá formar a dupla de zaga, com Matheus Guedes como opção. Já a vaga de Lucas Lima deverá ser ocupada por Emiliano Vecchio.

Desta forma, o time santista deverá entrar em campo com: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Fabián Noguera e Jean Mota; Alison, Renato e Vecchio; Bruno Henrique, Copete e Ricardo Oliveira.

Com 59 pontos, o Santos precisa de um empate nas duas partidas finais do Nacional para garantir um lugar no G4 da competição e a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.

Confira a lista dos relacionados no Santos:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir;

Zagueiros: Fabián Noguera, Luiz Felipe e Matheus Guedes;

Laterais: Daniel Guedes, Orinho e Victor Ferraz;

Meio-campistas: Alison, Emiliano Vecchio, Jean Mota, Matheus Jesus, Matheus Oliveira, Renato e Yuri;

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Lucas Crispim, Ricardo Oliveira, Rodrygo e Yuri Alberto.