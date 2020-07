Mateusinho rescinde com o Guarani e é o novo reforço do Vitória

O atacante Mateusinho - (Foto: Gustavo Oliveira/Londrina EC)

O atacante Mateusinho é mais um jogador a deixar o Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O atacante de 21 anos rescindiu contrato com o Guarani e já assinou um vínculo de três temporadas com o Vitória.

Pouco aproveitado pelo técnico Thiago Carpini - disputou apenas três jogos no Campeonato Paulista -, Mateusinho já desembarcou em Salvador e passou por exames médicos antes de ser oficializado.

"Encaro como um grande desafio. Muito feliz e motivado de estar aqui no Vitória recebendo essa oportunidade. Um clube de tanta expressão, com uma torcida imensa e história linda. Eu vim aqui para ajudar o Vitória a atingir os objetivos", comentou Mateusinho, ao site oficial do Vitória.

O jogador tinha vínculo com o clube campineiro, dono de 60% dos direitos econômicos, até 28 de março de 2022 e multa rescisória de R$ 8 milhões ao mercado interno.

Destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado, Mateusinho disputou 17 partidas profissionais pelo Guarani e marcou dois gols.

No meio do ano passado, foi emprestado ao time sub-23 do Grêmio, pelo qual balançou as redes uma vez em 19 oportunidades e acabou devolvido.