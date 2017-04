Martine Grael e Kahena Kunze ganham ouro para o Brasil na Copa do Mundo de Vela

As brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze conquistaram, neste sábado, a etapa de Hyères, na França, da Copa do Mundo de Vela na classe 49er FX. As campeãs olímpicas nos Jogos do Rio venceram a medal race para confirmar o segundo título internacional neste ano. A dupla, que liderou a competição de ponta a ponta, está com 100% de aproveitamento em 2017, pois também venceu a etapa de Miami da competição.

Na regata decisiva, as campeãs olímpicas fizeram uma largada cautelosa, mas assumiram a liderança na reta final para chegar à vitória. Martine e Kahena encerraram a competição com 34 pontos perdidos, bem à frente das alemãs Victoria Jurczok e Anika Lorenz, que levaram a prata (com 50 pontos perdidos).

Na categoria RS:X feminina, a brasileira Patrícia Freitas venceu a regata de medalha deste sábado e terminou a Copa do Mundo de Hyères na quinta colocação, com 89 pontos perdidos. A campeã foi a polonesa Zofia Noceti-Klepacka, com 49.

OUTROS BRASILEIROS - Neste domingo, a equipe brasileira de vela tentará mais um pódio em Hyères, a última antes da final da Copa do Mundo, marcada para Santander, na Espanha, em junho. Na classe Finn, Jorge Zarif avançou à Medal Race em sexto lugar, com 70 pontos perdidos. A regata tem início previsto para às 08h40 (horário de Brasília).

