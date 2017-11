Martín Silva é convocado pelo Uruguai e pode desfalcar o Vasco em até três jogos

Em sua luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o Vasco pode ter um desfalque importante em três partidas pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o goleiro Martín Silva foi convocado pelo técnico Óscar Tabárez para os amistosos que a seleção do Uruguai, que garantiu uma vaga na Copa do Mundo de 2018, fará na Europa nos próximos dias.

Os uruguaios jogarão contra a Polônia no próximo dia 10, em Varsóvia, e contra a Áustria, quatro dias depois, em Viena. A apresentação dos jogadores será nesta segunda-feira e, assim, o último compromisso de Martín Silva no Vasco antes da viagem será contra o Vitória, neste domingo, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 32.ª rodada do Brasileirão.

Como o torneio nacional não será paralisado nesta data Fifa, o Vasco não poderá contar, já com 100% de certeza, com o goleiro uruguaio nas partidas contra o Santos, na próxima quarta-feira, fora de casa, e contra o São Paulo, no próximo dia 12, no Rio de Janeiro. O terceiro jogo seria contra o Atlético Mineiro, também como mandante, no dia 15, mas isso dependerá da volta da delegação uruguaia da Europa.