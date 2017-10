Marquinhos Gabriel sofre estiramento e desfalca o Corinthians por três semanas

O meia Marquinhos Gabriel sofreu um estiramento na coxa direita e desfalcará o Corinthians por cerca de três semanas, de acordo com informações divulgadas pelo clube nesta terça-feira. Com isso, o técnico Fábio Carille deixa de contar com uma importante opção para o meio de campo.

Caso se confirme o prazo estimado pelo departamento médico do clube, Marquinhos só ficaria à disposição do treinador na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, no Itaquerão. A lesão ocorreu durante um treinamento no último sábado e, por causa disso, ele não foi para a partida contra a Ponte Preta.

Sem Marquinhos Gabriel, Carille perde uma opção na tentativa de dar uma nova cara ao meio de campo do Corinthians, que tem sofrido nos últimos jogos, com a falta de criação. Após a derrota para a Ponte Preta, o treinador admitiu que estudava fazer mudanças. A tendência é que Clayson possa ganhar uma oportunidade na vaga de Romero.

O elenco do Corinthians voltou aos treinos na tarde desta terça-feira e iniciou os trabalhos visando a partida contra o Palmeiras, domingo, às 17h, no Itaquerão. Com os resultados da última rodada, o time alvinegro se manteve na liderança com 59 pontos e viu o rival alviverde se aproximar um pouco mais, com 54. O Santos aparece em terceiro, com 53.