Marquinhos Gabriel passa por cirurgia e vira baixa no Corinthians por um mês

Marquinhos Gabriel é mais um desfalque do Corinthians para a sequência da temporada. O meia passará por uma cirurgia de hérnia inguinal na noite desta segunda-feira e, segundo o clube, ficará afastado dos treinamentos por tempo indeterminado. A tendência é que ele fique fora por pelo menos um mês.

O curioso é que, no ano passado, dois corintianos tiveram o mesmo problema. O atacante André ficou um mês sem jogar, enquanto o zagueiro Yago foi desfalque por dois meses.

Na semana passada, o zagueiro Vilson passou por uma artroscopia no joelho e deve se ausentar até o fim da primeira fase do Campeonato Paulista. O clube tenta inscrever um outro jogador no lugar. No caso de Guilherme, o tempo de recuperação é menor. Por isso, não deverá ser substituído na lista de 28 inscritos no Estadual.

No jogo contra a Ponte Preta, no último domingo, Balbuena deixou a partida com dores na coxa direita e será reavaliado apenas na terça-feira. Entretanto, ele dificilmente terá condições de enfrentar o Luverdense, na quinta-feira, no Itaquerão.

