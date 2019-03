Márquez vence etapa da Argentina na MotoGP; Rossi fica em 2º

Marc Márquez venceu neste domingo a etapa da Argentina de MotoGP, no circuito Termas de Río Hondo. O espanhol da equipe Honda, que obteve a 61ª volta na carreira, completou as 25 voltas em 41min43s688. Os italianos Valentino Rossi, da Yamaha, e Andrea Dovizioso, da Ducati, completaram o pódio.

Com o resultado, Márquez assumiu a liderança do campeonato, com 45 pontos, quatro a mais que Dovizioso. Rossi tem 31, enquanto o espanhol Alex Rins soma 24 e o italiano Danilo Petrucci, 20. Restam 17 corridas e a próxima etapa será dia 14 de abril, nos Estados Unidos.

Em nenhum momento Márquez deu chance aos seus adversários. O espanhol largou em primeiro, pulou na frente na largada e imprimiu um ritmo alucinante o tempo todo. Nas primeiras dez voltas, o pentacampeão mundial da categoria abriu em média um segundo por volta.

Enquanto isso, Dovizioso, Rossi, o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli, o espanhol Maverick Viñales e o australiano Jack Miller travaram um grande duelo. Foram várias as mudanças de posição, com destaque para o veterano Rossi, que conseguiu ser o mais rápido do grupo e terminar na segunda colocação, após linda ultrapassagem sobre Dovizioso.

Morbidelli e Viñales caíram na última volta e ficaram fora da prova. Miller ficou em quarto, seguido pelo espanhol Alex Rins, pelo italiano Danilo Petrucci e pelo japonês Takaaki Nakagami.

A decepção ficou por conta do espanhol Jorge Lorenzo, que não conseguiu levar sua Honda além do 11º lugar.

Confira a lista dos 10 primeiros colocados da etapa da Argentina:

1º - Marc Márquez (ESP/Honda), em 41min43s688

2º - Valentino Rossi (ITA/Yamaha), a 9s816

3º - Andrea Dovizioso (ITA/Ducati), a 10s530

4º - Jack Miller (AUS/Pramac), a 12s140

5º - Alex Rins (ESP/Suzuki Ecstar), a 12s563

6º - Danilo Petrucci (ITA/Ducati), a 13s750

7º - Takaaki Nakagami (JAP/LCR Honda), a 18s160

8º - Fabio Quartararo (FRA/Petronas Yamaha), a 20s403

9º - Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 25s292

10º - Pol Espargaró (ESP/Red Bull KTM), a 25s679