Márquez lidera classificação na Argentina e fatura sua 53ª pole na MotoGP

O espanhol Marc Márquez conquistou, neste sábado, a pole position da etapa da Argentina de MotoGP. Pentacampeão mundial da categoria (2013, 2014, 2016, 2017 e 2018), o piloto da Honda fez a melhor volta em 1min38s304 e vai largar em primeiro pela 53ª vez, após 110 corridas.

O também espanhol Maverick Viñales (Yamaha), com o tempo de 1min38s458, e o italiano Andrea Dovizioso (Ducati), vencedor da primeira etapa do ano, no Catar, com 1min38s468, completam a primeira fila. O supercampeão italiano Valentino Rossi garantiu o quarto lugar no grid, ao fazer sua melhor volta em 1min38s545.

O australiano Jack Miller, pole position no ano passado, teve de se contentar com a quinta posição, ao marcar com sua Ducati o tempo de 1min38s548, apenas 0s003 atrás de Rossi. Em seguida, surgiu o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli, que levou sua Yamaha à sexta colocação, com 1min38s886.

Mais uma Yamaha apareceu na sétima colocação, sob a direção do francês Fabio Quartararo, que fez a sua melhor volta em 1min38s897, seguido pelo britânico Cal Crutchlow, vencedor do ano passado, que marcou o tempo de 1min38s955.

Em nono lugar ficou o japonês Takaaki Nakagami (Honda), com 1min39s038, e em décimo o italiano Danilo Petrucci (Ducati), com 1min39s093. O espanhol Jorge Lorenzo decepcionou e só levou a sua Honda na 12ª posição (1min39s520).

A etapa da Argentina, a segunda do Mundial de MotoGP de 2019, tem largada prevista para as 15 horas (de Brasília).