Márquez faz ultrapassagem na volta final e vence etapa de San Marino da MotoGP

Marc Márquez conseguiu uma grande vitória neste domingo. O piloto espanhol da Honda triunfou na etapa de San Marino, a 13ª das 18 previstas para a temporada 2017 da MotoGP, ao ultrapassar o italiano Danilo Petrucci na volta final da prova disputada no circuito de Misano Adriático.

A vitória deste domingo foi a quarta de Márquez no campeonato e o levou aos mesmos 199 pontos do italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, que completou o pódio, em terceiro lugar. Mas é o espanhol quem agora lidera o campeonato, em função dos critérios de desempate.

O espanhol Maverick Viñales, da Yamaha, terminou a prova na quarta colocação e ocupa o terceiro lugar na classificação geral, com 183 pontos, sendo seguido pelo italiano Valentino Rossi, seu companheiro de equipe, que segue com 157 após não participar da prova de San Marino por ainda se recuperar de um acidente sofrido em um treino de enduro.

Disputada com a pista molhada, a corrida deste domingo foi movimentada. Com um grande largada, o espanhol Jorge Lorenzo saltou da quinta para a primeira posição logo na volta inicial. O espanhol da Ducati conseguiu sustentar a liderança e vinha abrindo vantagem até sofrer uma queda na sétima volta, abandonando precocemente a etapa de San Marino.

O italiano Danilo Petrucci, da Pramac Ducati, então, herdou a liderança, premiando o seu ótimo desempenho após largar apenas da oitava posição. Ele foi mantendo a dianteira, mas era perseguido por Márquez, que na última volta conseguiu uma grande ultrapassagem, cruzando a linha de chegada com vantagem de 1s192 para o italiano.

Petrucci, que buscava a primeira vitória da sua carreira na MotoGP, teve que se contentar com a segunda posição, seguido por Dovizioso e Viñales, que teve rendimento discreto após faturar a pole position da etapa de San Marino no treino de classificação do último sábado.

O italiano Michelle Pirro, da Ducati, foi o quinto colocado, seguido pelo australiano Jack Miller, da Marc VDS Honda, e pelo britânico Scott Redding, da Pramac Ducati. E a relação dos dez primeiros colocados em Misano foi completada pelo espanhol Alex Rins, da Suzuki, pelo alemão Jonas Folger, da Yamaha Tech 3, e pelo britânico Bradley Smith, da KTM.

O francês Johann Zarco completou a etapa de San Marino empurrando a sua Yamaha Tech3, na 15ª colocação, o que lhe rendeu um ponto no campeonato, logo atrás do espanhol Dani Pedrosa, da Honda, que teve um domingo decepcionante.

A 14ª prova da temporada 2017 da MotoGP será a etapa de Aragão, na cidade espanhola de Alcañiz, em 24 de setembro.

Veja Também

Comentários