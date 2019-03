Márquez é o mais rápido no 1º dia de treinos livres para etapa do Catar de MotoGP

A temporada da MotoGP é nova, mas o piloto mais rápido continua sendo Marc Márquez. Campeão nos últimos três anos, o espanhol foi o mais rápido nesta sexta-feira no primeiro dia de treinos livres para a etapa do Catar.

Pentacampeão mundial, Márquez fez a volta mais rápida do Circuito Internacional de Losail, ao cravar com sua Honda o tempo de 1min53s380. Jorge Lorenzo, seu compatriota e companheiro de equipe, foi apenas o 11º colocado (1min54s428).

Maverick Viñales, outro espanhol, mas da Yamaha, fez o segundo tempo do dia ao completar a sua melhor volta em 1min53s854, seguido pelo australiano Jack Miller, da Pramac Ducati (1min53s908).

O italiano Danilo Petrucci, da Ducati, foi o quarto mais rápido do dia, com 1min54s053, à frente do francês Fabio Quartararo, da SRT Yamaha, com 1min54s154.

Atual vice-campeão mundial, o italiano Andrea Dovizioso, vencedor da prova em 2018, levou sua Ducati para a sexta posição, com o tempo de 1min54s256, seguido pelo ítalo-brasileiro Franco Morbidelli, da SRT Yamaha (1min54s275).

Três espanhóis completaram a lista dos dez primeiros colocados nos treinos livres desta sexta-feira. Foram eles: Alex Rins (1min54s320), da Suzuki, Aleix Espargaro, da Aprilia, (1min54s367) e Joan Mir, da Suzuki (1min54s402).

O veterano Valentino Rossi, de 40 anos, classificou sua Yamaha apenas na 17ª colocação, com o tempo de 1min55s137. Nove vezes campeão mundial, o italiano vai disputar a 23ª temporada da sua carreira.

O pilotos voltam para a pista neste sábado para a terceira sessão de treinos livres a partir das 9h15 (horário de Brasília). A quarta sessão começa às 13h20. O treino oficial, que vai indicar o grid de largada, está previsto para as 14h, mesmo horário da largada da prova no domingo.